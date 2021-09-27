عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على افضل سعر لشراء و بيع الدينار الكويتى اليوم الأثنين

سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين 27 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأثنين عند 51.97 جنيه للشراء و 52.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك بلوم اليوم الأثنين نحو 52.03جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربى الدولى اليوم الأثنين نحو 52.03 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.


سجل سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى اليوم الأثنين نحو 48.54 جنيه للشراء و 52.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 49.45 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاستثمار العربى اليوم الأثنين نحو 48.60جنيه للشراء و 52.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف المتحدة نحو 47.39 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.31 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول اليوم الأثنين نحو 48.48 جنيه للشراء و 52.44جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتى فى الأهلى الكويتي اليوم الأثنين نحو 49.08 جنيه للشراء و 52.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطنى نحو 49.08 جنيه للشراء و 52.50 جنيه للبيع.


ويقدم بنك بلوم أعلى سعر للدينار الكويتى وهو 52.35 جنيه.

 

الدينار الكويتي الجنيه المصري جنيه اليوم الأثنين للبيع

موضوعات متعلقة

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر بختام تعاملات اليوم 26-9-2021

ترشيحاتنا

الفنان محمد التاجي يوضح سوء تفاهم قديم بينه وبين الفنان حمدي أحمد

الزمالك : الأهلي فتح خط المفاوضات مع بن شرقي

تعرف على افضل سعر لشراء و بيع الدينار الكويتى اليوم الأثنين

بعد توجيه السيسي.. برلمانية: مصر ستصبح صاحبة الريادة في مشتقات الدم

بقدرات هجينة .. الجيل الخامس من جيب شيروكي ينطلق في هذا الموعد

أفضل دعاء لتيسير الولادة القيصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ