تعرف على افضل سعر لشراء و بيع الدينار الكويتى اليوم الأثنين

ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين 27 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.





استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأثنين عند 51.97 جنيه للشراء و 52.40 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك بلوم اليوم الأثنين نحو 52.03جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.



و سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربى الدولى اليوم الأثنين نحو 52.03 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.





سجل سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى اليوم الأثنين نحو 48.54 جنيه للشراء و 52.42 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 49.45 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاستثمار العربى اليوم الأثنين نحو 48.60جنيه للشراء و 52.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف المتحدة نحو 47.39 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.31 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول اليوم الأثنين نحو 48.48 جنيه للشراء و 52.44جنيه للبيع.



بلغ سعر الدينار الكويتى فى الأهلى الكويتي اليوم الأثنين نحو 49.08 جنيه للشراء و 52.50 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطنى نحو 49.08 جنيه للشراء و 52.50 جنيه للبيع.





ويقدم بنك بلوم أعلى سعر للدينار الكويتى وهو 52.35 جنيه.



