تعليق غاضب من سيد معوض عن نشر مرتبات جهاز المنتخب

قال سيد معوض مدرب منتخب مصر السابق ، إنه لأول مرة يتم الكشف عن مرتبات الجهاز الفني، مستشهدًا بمدربين سابقين على رأسهم حسن شحاتة والأرجنتيني هيكتور كوبر والراحل محمود الجوهري، الذين لم يتحدث أحد عن أجورهم.

وأضاف معوض، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الخيانة الحقيقية هو إعلان مرتبات الجهاز الفني، خاصة وأنه تم تسريب أمانة، فضلًا عن أنه لم يحدث ما تردد بشأن طلب جهاز المنتخب زيادة 10 %.

واستكمل تصريحاته، أنه ليس طبيعيًا أن يتحدث جهاز المنتخب عن زيادة 10 % بعد جائحة فيروس كورونا، مضيفًا «اللي طلع الخبر يسأل عنه لأنه كان غرضه تسخين علشان الناس تقول البجاحة دي».

وواصل سيد معوض حديثه، أن الغرض من تسريب الخبر هو شحن الرأي العام ضد جهاز المنتخب، مضيفًا «عايزين الجمهور يقول الجهاز الفني قاعد في البيت وبيطلب زيادة في مرتبه وأنا لو واحد من الجمهور ووصلني خبر زي ده هنفعل».