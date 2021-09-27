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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احمي هاتفك الأندرويد من الاختراق.. بهذه الخطوات

احمي هاتفك الأندرويد
احمي هاتفك الأندرويد من الاختراق بهذه الخطوات

يواجه مستخدمو هواتف أندرويد حول العالم بشكل شبه يومي التحذيرات والتنبيهات بضرورة تأمين هواتفهم الذكية، وعدم القيام بتحميل الملفات والتطبيقات الغير آمنة، ونظرا لطبيعة نظام أندرويد المفتوحة فإنه هواتف أندرويد هى الأكثر عرضة للاختراق. 


ويتعرض الملايين من مستخدمي هواتف أندرويد للتدمير عن طريق الإصابة بالفيروسات الخبيثة بشكل مستمر ومع زيادة الثغرات في الفترة الأخيرة أصبح التهديد يشكل عبئا كبيرا على المستخدمين. 


ويجب على جميع مستخدمي هواتف أندرويد القيام باتباع عدد من خطوات الحماية لتأمين هواتفهم والحفاظ عليها ضد أى تأمين من الاختراق أو الإصابة بالفيروسات، ومنها : 

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الابتعاد عن تحميل التطبيقات الخبيثة


ويجب على مستخدمي هواتف أندرويد البيانات والتحذيرات التي تنشرها شركة جوجل وكذلك الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني، والتي تكشف العديد من التطبيقات الخبيثة، والتي أحيانا قد لا يكتشفها المستخدمون بأنفسهم. 


منع وإيقاف التطبيقات المختلفة من تتبعك 


ويعاني مستخدمى هواتف أندرويد بشكل كبير من تعقب التطبيقات المختلفة لهم ولبياناتهم الشخصية، حيث يشكل هذا الأمر خطرا كبيرا عند الاختراق حيث يسهل للهاكرز مهمتم بشكل كبير. 


الاعتماد على تطبيقات المصادقة الثنائية 


وتقدم شركة جوجل العديد من التطبيقات من بينها تطبيق المصادقة الثنائية Google Authenticator، فهو يدعم الميزات المعتادة ويعمل محليا على هاتفك الأندرويد، فإذا قمت بتغيير جهازك المحمول يمكنك نقل بيانات الاعتماد الخاصة بك عبر رمز QR الذي يمكنك إنشاؤه في إعدادات التطبيق. 


عدم القيام بحفظ حساباتك وبياناتك الشخصية على جوجل كروم

 

وتمنحك بعض مواقع الويب مثل جوجل كروم اختيار حفظ معلومات تسجيل الدخول لاستخدامها في المستقبل، ولكن إذا كان شخص ما يستخدم الكمبيوتر أو الهاتف، فقد يتمكن من الوصول إلى حساباتك المصرفية، وللمساعدة في منع حدوث ذلك، تنتهي مهلة العديد من مواقع الخدمات المصرفية بعد عدد معين من الدقائق من عدم النشاط، فلا تقم بحفظ معلوماتك.
 

هواتف اندرويد فيروسات خبيثة تطبيقات ضارة اختراق أنظمة حماية هواتف أندرويد

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