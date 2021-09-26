بكاميرا تنافس آيفون.. هاتف جوجل Pixel 6 Pro يتميز بقدرات تفوق التوقعات

تعتزم شركة جوجل إطلاق مجموعة هواتف Google Pixel 6 خلال الأيام القادمة، ولكن يبدو أن هاتف Pixel 6 Pro سيقدم قدرات تفوق التوقعات، حيث سيأتي بقدرات كاميرا تنافس هواتف الآيفون.

وبحسب موقع XDA Developers فإن هاتف Pixel 6 Pro يحتوى على مستشعر رئيسي للكاميرا من تصنيع شركة سامسونج من نوع Samsung GN1 ، بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بزووم 4X ، وبدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفي محدثة بدقة 12 ميجابكسل.



وتأتي ميزة تسجيل الفيديو في هاتف Pixel 6 Pro بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، لكن الكاميرات فائقة الاتساع والكاميرات المقربة ستكون بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

هاتف Pixel 6 Pro



وسيكون مستوى التكبير الأقصى هو 7X، مع إمكانية 20X وسيكون هو نفسه المعدل بالنسبة للصور الثابتة، مع دقة FHD ، مع تقنية HDR من الكاميرا الرئيسية، ثم سيقوم TPU بمعالجة التفاصيل من كلتا الكاميرتين لإزاحة الوجه الذي ربما تم التقاطه أثناء الحركة.



وتقدم جوجل مع هاتف Pixel 6 Pro تقنية جديدة لأول مرة تسمى Motion Blur ستتيح للمستخدم إضافة تأثيرات ضبابية إبداعية إلى صورهم لإمكانية التعديل عليها.



وأضافت جوجل وضع جديد إلى أوضاع كاميرا هاتف Pixel 6 Pro وهو وضع الأطفال، والذي من خلاله تتعرف الكاميرا على الرضع والأطفال الصغار وتلتقطهم في لحظات لطيفة أثناء اللعب أو التنقل.



ومن المتوقع أن تحتوى سلسلة هواتف Pixel 6 من جوجل، على شاشة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهواتف، مع نوتش في أعلى الشاشة للكاميرا السيلفي.



وستعمل سلسلة هواتف Pixel 6 من جوجل، بمعالجات من نوع Snapdragon 875 من شركة كوالكوم الأمريكية والتى ستقدم أداء جيدا أفضل بكثير من معالجات هواتف Pixel 5 ، مع ذاكرة تخزين عشوائي 8 جيجا بايت رام، و 128 و 256 جيجا بايت للمسحة الداخلية.

