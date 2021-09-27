اليوم.. جوجل تبدأ حظر هذه الهواتف من الوصول لتطبيقاتها

تبدأ اليوم شركة جوجل الأمريكية حظر عدد كبير من هواتف أندرويد القديمة من الوصول إلى عدد كبير من تطبيقاتها المهمة، مثل يوتيوب، و Google Play و تطبيق Gmail ، و Drive .

وبحسب صحيف ديلى إكسبرس البريطانية فإن جوجل تبدأ اليوم 27 سبتمبر أى هاتف أندرويد قديم يعمل بنظام التشغيل أندرويد Android 2.3.7 أو أقل، وكذلك أجهزة التابلت أيضا.

ولن يستطيع مستخدمو هواتف أندرويد التي تعمل بأنظمة تشغيل Android 2.3.7 وAndroid 1.0, 1.1 و 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo, 2.3 Gingerbread وكل هواتف أندرويد التي تلقت آخر تحديث لها في سبتمبر عام 2011، من استخدام تطبيقات جوجل بعد اليوم 27 سبتمبر 2021.

وتبرر جوجل حظر هواتف أندرويد القديمة من الوصول لتطبيقاتها المهمة من أن هذه الهواتف لن تكون قادرة على التوافق مع الميزات الجديدة التي تصدرها الشركة، كما لن تكون قادرة على تشغيل التحديثات.

وكانت جوجل قد بدأت في إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى مستخدمي أندرويد المتأثرين بالتغيير، لتحذيرهم من أنهم لن يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى خدمات الشركة الشائعة مثل البريد الإلكتروني Gmail.

وقالت رسالة جوجل التحذيرية التي بدأت فى إرسالها للمستخدمين منذ شهور : "بدءا من 27 سبتمبر، لن يتم دعم تسجيل الدخول على الإصدار 2.3.7 من أندرويد أو الإصدارات الأقدم منه، لن يتم دعم تسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيقات جوجل على الهواتف التي تعمل بالإصدار 2.3.7 من أندرويد أو أقل بدءًا من 27 سبتمبر، تحقق من الإصدار الخاص بهاتفك وقم بتحديثه".