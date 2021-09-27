الدكتورة غادة جبارة تتحدث لـ "صدى البلد" عن دور المرأة في مجالات الفنون

أكدت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون أن المرأة أصبحت تحتل المناصب العليا مؤخراً بشكل ملحوظ وتتفوق بها.

قالت الدكتورة غادة جبارة لـ كاميرا “صدى البلد”: “معالي رئيس الجمهورية اهتم بالمرأة جداً، والدليل على ذلك عدد السيدات المتولين المناصب مثل الوزراء ونواب المحافظين، الرئاسة تعلم دور المرأة واهميتها، وأن المرأة قوية ويمكن أن تتولى المناصب العليا".

وتابعت قائلة: "وانا أرى ان ليس هنالك رجل أو أمرأه بل هنالك شخص ”شاطر" وشخص “غير شاطر”، المسألة تكمن في من الذي سوف يستطيع أن يجتهد ويقدم الجديد، وشئ مميز، وانا اشعر بالاطمئنان لان وزيرة الثقافة سيدة، وسيدة مجتهدة وناجحة جداً، ورئيس الجمهورية يدعم المرأة".

كما قالت دكتورة غادة جبارة، لـ كاميرا “صدى البلد”: “ الرئيس السيسي مهتم جداً بالفن، عندما كنت عميد معهد السينما وقمت بتصوير المبنى الذي سيتم افتتاحه خلال أيام، طلبت الدعم حينها من الرئيس، وقمت بإرسال الصور لرئاسة الجمهورية، وجدت بعد مرور يومين فقط مانشيت في الجرائد أن الرئيس السيسي يناشد بتطوير معهد السينما لتطوير الفن والسينما بشكل عام".

وتابعت: "هذة الاستجابة السريعة تدل على اهتمامه بالفن والفنانين وأن القوة الناعمة هي أكبر قوة يمكن أن يحارب بها قوة الظلام، وهذا بدليل مسلسل الاختيار وموكب المومياوات اللذان أبهرا العالم كله، والمشاركين في الاختيار أو الموكب هم خرجين معاهد الأكاديمية المختلفة”.