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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

"ملحمة السويس" يشارك ضمن فعاليات الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري

صدى البلد

يشارك العرض المسرحي "ملحمة السويس" للمخرج محمد زكي، في الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، المزمع انطلاقه اليوم الإثنين، ويستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.


وتُعرض مسرحية "ملحمة السويس" على مسرح النهار يومي 5 و6 أكتوبر المقبل، ضمن عروض الفرق الحرة المستقلة والمجتمع المدني المشاركة في المهرجان، وتُعد المسرحية ملحمة وطنية تتناول كفاح وبطولات أهالي مدينة السويس بعد نكسة يونيو 1967، مرورا بحرب الاستنزاف، وانتهاء بانتصار أكتوبر المجيد 1973.


المسرحية من تأليف وإخراج محمد زكي، وبطولة عدد من الفنانين الشباب: كريم محجوب، وبسام عبد الله، ونهاد سعيد، ومروان عنتر، ومحمد خلف، وعبد الرحمن السبكي، وأسماء عمر، ونيفين أغا، وسعاد الهواري. 


جدير بالذكر أن العرض المسرحي "ملحمة السويس" شارك مؤخرا في مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الخامسة التي أقيمت في ديسمبر الماضي، واستطاع أن يقتنص معظم جوائز المهرجان، وحصل على جوائز أفضل عرض مسرحي وأفضل مخرج وأفضل ممثلة أولى وممثلة دور ثانٍ نساء وأفضل ممثل ثانٍ رجال وأفضل ديكور وإضاءة وملابس.

ملحمة السويس المهرجان القومي للمسرح المصري وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

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