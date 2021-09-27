الإسكندرية السينمائي.. تعرف على طلب إيناس الدغيدي وإلهام شاهين من عمر عبد العزيز

أُقيمت اليوم ندوة تكريم المخرج الكبير عمر عبد العزيز ضمن فعاليات مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» في دورته السابعة والثلاثين، وأدارها الناقد أحمد سعد الدين.

تواجد عدد من النجوم، منهم مدير التصوير محسن أحمد، المخرج علي بدرخان، المنتج محمد العدل، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج هاني لاشين، والمخرجة إيناس الدغيدي التي قالت حين دخلت "اتيت لك مخصوص ياعمر" ليحييها ويشكرها على وجودها.

وطلبت من عمر بحكم عمله النقابي أن يساعد كبار النجوم الجالسين في منازلهم أن يعملوا، وخاصة بعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإبداع.

وأكدت على حديثها الفنانة إلهام شاهين وقالت": أريد أن أعرف ماذا يمكننا أن نفعل لكى نقدم أعمالا قوية ونعيد الريادة لمصر، وأحزن كثيرا حينما أشارك في المهرجانات ولا أجد عملا مصريا متواجدا، كيف هذا ومصر هى الرائدة في العالم العربي.

وصفت المخرجة إيناس الدغيدي جيل المخرج عمر عبد العزيز، قائلة: "برغم من أنني دفعتي بعد دفعة عمر عبد العزيز بعام واحد ولكن كان هناك لنا رؤية لهذه الدفعة وكنت أرى عمر عبد العزيز كوميديان الدفعة وهاني لاشين الدنجوان ومحسن أحمد الباحث وعاطف بشاي الخبيث".

وأعربت إيناس عن سعادتها بتكريم عمر عبد العزيز في مهرجان الإسكندرية السينمائي وأنك تستحقها خاصة انك قدمت عديد من الأعمال الفنية الجيدة والتي تعد علامة في تاريخ السينما.

أفلام المهرجان

ويعرض للمكرمين أفلام خلال فعاليات المهرجان فالفنان خالد الصاوي اختار فيلم للايجار، وسلوي عثمان اختارت فيلم عفاريت الأسفلت، ويعرض فيلم الجوع للمخرج علي بدرخان، وحبيبي دائما للراحلة كوثر هيكل ، وضحك ولعب وجد وحب لمدير التصوير طارق التلمساني، وفيلم كلام في الممنوع للمخرج الكبير عمر عبد العزيز.

لجان التحكيم

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة ال٣٧ للمهرجان المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر الجاري.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس و الناقد الألماني توماس كاسكي.

و تضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما وهم الروماني "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري "يُحكى أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي "حفيد عائلة مراد" للمخرج ابانوب يوسف، الفلسطيني "اورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي "تحت التراب"للمخرج ايريك ريبوت، السوري "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقي، اليوناني "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو.

كما تضم المسابقة الفيلم المصري "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، الإيطالي "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلي، "يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك، "نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، "المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، "الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامي و كويكيا.

ميزانية المهرجان

كشف الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عن ميزانية المهرجان هذا العام والتى تقام فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الحالى.

وقال الأمير أباظة فى تصريح خاص : إن ميزانية مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام نفس القيمة المادية التى حصل عليها المهرجان العام الماضى وهى مليون و600 الف جنيه.

وأوضح الأمير أباظة : أن هذه الميزانية لا تكفى وبرغم ذلك أحاول أن ادبر بعض الأمور من اجل خروج المهرجان فى شكل جيد رغم أن عدد الضيوف هذا العام أكبر من العام الماضى.