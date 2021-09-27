يستعرض خطة تطوير محطة بحر البقر.. إيهاب الفار: تحلية المياه تمر بـ 4 مراحل

الفار: تكليف الهيئة الهندسية بـ 63 محطة معالجة للصرف الصحي والزراعة

إيهاب الفار: تحلية المياه تمر بـ 4 مراحل

إيهاب الفار: تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 36 محطة معالجة للصرف الصحي والزراعي

قبل افتتاحها.. إيهاب الفار يستعرض خطة تطوير محطة بحر البقر

رئيس الهيئة الهندسية: واجهتنا تحديات كبيرة في محطة مصرف بحر البقر |فيديو

الهيئة الهندسية: محطة معالجة مياه بحر البقر عبور جديد في أرض سيناء



قال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة الهندسية تم تكليفها بتنفيذ 63 محطة معالجة للصرف الصحي والزراعة بإجمالى تكلفة 38 مليار جنيه.

وأضاف إيهاب الفأر، خلال كلمة المذاعة امام الرئيس السيسى، أنه تم تنفيذ 27 محطة بطاقة 470 مليون متر مكعب سنوياً ، بتكلفة 20 مليار جنية.



وتابع اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الدولة قامت بمشروعات كثيرة من أجل توفير المياه للمواطنين، موضحًا أنه تم الانتهاء من مشروعات كثيرة، وتم تم الانتهاء من 16 محطة مياه معالجة، وجاري تنفيذ 2 فى سيناء.



وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن مراحل تحلية المياه تمر بـ 4 مراحل، المرحلة الأولى و المسئولة عن سحب المياه، منها 2 مرحلة معالجة وأخري طرد لـ المياه الأكثر ملوحة.

وأفاد الهيئة الهندسية تم تكليفها بتنفيذ 36 محطة معالجة للصرف الصحي والزراعي بإجمالي تكلفة 38 مليار جنيه، وتم تنفيذ 27 محطة بطاقة 470 مليون متر مكعب سنويا.

وأضاف إيهاب الفار أنه جارى تنفيذ 9 محطة، ونسبة التنفيذ ال67 % بتكلفة 18 مليار جنيه.



وقال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه كان من الأسباب الرئيسية لتلوث البحيرة التي بجانب مصرف بحر البقر ، كان بسبب هذا المصرف، مشيرا إلى أنه كان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة المصرف بالكامل.

وعقب إيهاب الفار، أن الهيئة قامت بعمل دراسات وتم عرضه على الرئيس السيسي لمعالجة من 2 إلى 3 مليون متر مكعب من المصرف، متابعا: "المصرف يرمي على البحيرة من 8 إلى 9 مليون متر مكعب فى اليوم".



وقال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة : إن الهيئة واجهت تحديات كبيرة جدا عند تصميم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ، وعلى رأسهم مكان البناء ، وكان هناك مقترحان لتوفير المكان ، وكان من ضمنهم نزع الملكية في بعض المناطق وهي أراضي خصبة ، وكان قرارا صعبا ، مما دفع للنقل في غرب القناة.

وشرح اللواء أركان حرب إيهاب الفار ، طريقة تنفيذ المحطة ، وأعداد الخرسانات الضخمة بالمشروع .



وقال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم افتتاح العديد من المشروعات التنموية فى مجالات الطرق والكباري والأنفاق لتكون شريانا جديدا يصل بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية.

وأضاف الفار أن محطة معالجة مياه بحر البقر تعد عبورا جديدا فى أرض سيناء بمشاركة أبنائها لتشهد الأرض المقدسة آفاقا جديدة من التنمية والتطور تعكس جهود الدولة فى تنمية الموارد المائية التى تعد أحد الدعائم الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية.

