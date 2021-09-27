خبير: برامج التجسس تستطيع الوصول لكل شئ بالجهاز

قال المهندس اسلام غانم خبير أمن المعلومات، تعليقا على خطورة برامج التجسس على تليفونات الأزواج، إن هناك دول أوروبية توفر برامج متابعة وتكون من الآباء لـ الأبناء وليس من الزوج لـ زوجته والعكس، وفى بعض الأحوال تكون لـ صاحب العمل عن الشركة الخاصة به.



وأضاف خبير أمنى معلوماتي خلال حواره ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، أن الأب من الممكن أن يعلم ما يقوم أولاده به، عبر الموبايل، ومن الممكن أن حظر رقم، أو من الممكن أن فتح الموبايل حالة وضع رمز أمان.



وعلقت الإعلامية دينا رامز: "عرفنى على البرنامج ده بعد الحلقة عشان عايزاه" ودخلت فى حالة ضحك.



وفى نفس السياق قال خبير أمن المعلوماتي، إن هناك بعض الأشخاص تخترق الأجهزة الأخر من خلال لينك، من خلال رسالة :" اضغط هنا للحصول على مبلغ مالي" مؤكدًا أن هذا اللينك يكون عبارة عن :" أوافق على منح الثقة لهذا اللينك من أجل الدخول على الموبايل الخاص بي".



وأوضح أن هناك برنامج تجسس يستطيع الوصول لـ كل شئ، يقوم به الشخص المستهدف، ولذلك نحذر من الضغط على أى لينك يتم إرساله.



وطالب من المواطنين بوضع نسخ حماية وأمان، على الموبايلات و الأجهزة بشكل عام.



ولفت إلى أن برامج الحماية الدفوعة هى الأخري لا تحمى الشخص من التجسس بنسبة 100%، وذلك لآن هناك تحديث بشكل مستمر.

