السبكي يثمن تضافر الجهود بين هيئتي الاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الشامل

استهل الدكتور أحمد السبكي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، اليوم، بالإعراب عن فخره بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المنظومة أثبتت كفاءة عالية وعائد صحي وإنساني ضخم للغاية على المواطنين بمحافظة ببورسعيد.

وأشار أحمد السبكي ، إلى أن تكاتف الجهود ودأب العاملين بالهيئة، كان له كبير الأثر في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ، وهو ما انعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، مؤكدًا أن إشادة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو وسام فخر على صدر كل العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، موجهًا شكره لكل العاملين بمنشآت التأمين الصحي الشامل الجديد التي أدت جهودهم لإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمنظومة.

كما وجه الدكتور أحمد السبكي الشكر للعاملين بالهيئة، وكذلك الجهاز التنفيذي بالهيئة وعلى رأسه الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، للوصول بالهيئة أن تكون أول جهة حكومية يتم تطعيم العاملين بها بلقاح كورونا بنسبة 100%، أي لكافة القوى البشرية سواء العاملين بالوظائف الطبية أو الإدارية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة أو على مستوى الأفرع وكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظات.

وثمن الدكتور أحمد السبكي، تضافر الجهود بين هيئة الرعاية الصحية، وهيئتي "التأمين الصحي الشامل، والاعتماد والرقابة الصحية" مؤكدًا أن تضافر الجهود هو السبب في نجاح المنظومة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

السبكي يشيد بمستوي الخدمة الطبية المقدمة في محافظة الإسماعيلية

فيما أثنى الدكتور أحمد السبكي على مستوى الخدمة الطبية المقدمة في محافظة الإسماعيلية، باعتبارها ثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما لمسه أثناء زيارته الأخيرة لمحافظة الإسماعيلية، ولعدد من المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظة، وعلى رأسها المجمع الطبي بالإسماعيلية، مشيرًا إلى التطور الملحوظ والسريع بوتيرة العمل بالمحافظة، مؤكدًا على استراتيجية الهيئة بتقديم مستوى الخدمة الطبية اللائقة المتكاملة وبأعلى جودة لكافة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبالشكل اللائق.

عُقِد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية،اليوم، برقم (43) بحضور كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وكلًا من السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.