عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السبكي يثمن تضافر الجهود بين هيئتي الاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الشامل

أحمد السبكي
أحمد السبكي

استهل الدكتور أحمد السبكي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، اليوم، بالإعراب عن فخره بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المنظومة أثبتت كفاءة عالية وعائد صحي وإنساني ضخم للغاية على المواطنين بمحافظة ببورسعيد.

 

وأشار أحمد السبكي ، إلى أن  تكاتف الجهود ودأب العاملين بالهيئة، كان له كبير الأثر في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ، وهو ما انعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، مؤكدًا أن إشادة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو وسام فخر على صدر كل العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، موجهًا شكره لكل العاملين بمنشآت التأمين الصحي الشامل الجديد التي أدت جهودهم لإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمنظومة.

 

السبكي: خدمات الرعاية الصحية الأولية بوابة حصولها على المستوى الدولي

أحمد السبكي: أكثر من 95% مصابون بالنوع الثاني من السكر

 

كما وجه الدكتور أحمد السبكي الشكر للعاملين بالهيئة، وكذلك الجهاز التنفيذي بالهيئة وعلى رأسه الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، للوصول بالهيئة أن تكون أول جهة حكومية يتم تطعيم العاملين بها بلقاح كورونا بنسبة 100%، أي لكافة القوى البشرية سواء العاملين بالوظائف الطبية أو الإدارية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة أو على مستوى الأفرع وكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظات.

 

وثمن الدكتور أحمد السبكي، تضافر الجهود بين هيئة الرعاية الصحية، وهيئتي "التأمين الصحي الشامل، والاعتماد والرقابة الصحية" مؤكدًا أن تضافر الجهود هو السبب في نجاح المنظومة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

 

السبكي يشيد بمستوي الخدمة الطبية المقدمة في محافظة الإسماعيلية

 

فيما أثنى الدكتور أحمد السبكي على مستوى الخدمة الطبية المقدمة في محافظة الإسماعيلية، باعتبارها ثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما لمسه أثناء زيارته الأخيرة  لمحافظة الإسماعيلية، ولعدد من المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظة، وعلى رأسها المجمع الطبي بالإسماعيلية، مشيرًا إلى التطور الملحوظ والسريع بوتيرة العمل بالمحافظة، مؤكدًا على استراتيجية الهيئة بتقديم مستوى الخدمة الطبية اللائقة المتكاملة وبأعلى جودة لكافة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبالشكل اللائق.

 

عُقِد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية،اليوم، برقم (43) بحضور كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وكلًا من السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

السبكي كورونا الجهاز التنفيذى المنشأت الطبية بورسعيد المنظومة

ترشيحاتنا

مدبولي يستقبل نائب الرئيس البرازيلي في مطار القاهرة

مصرع الأب ونجله.. والزوجة في المستشفى| حادث مروع لأسرة بجنوب سيناء

إصابة ولي عهد الأردن بكورونا.. والملك والملكة يخضعان للحجر الصحي

حكم مساعدة الأب في عمل العقيقة.. الإفتاء تجيب

CNN: مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي الأمير محمد بن سلمان في الرياض

حزب العمال البريطاني يطالب بتوقيع عقوبات على إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

شاهد.. السيسي يطالب مدبولي والمسئولين بخلع الكمامة لالتقاط صورة تذكارية والجميع يبتسم

بعد حل أزمة كورونا .. موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

خلال ساعات.. حمدى النقاز ينتقل إلى بيراميدز

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

فيديو

"فيديوجراف" مبعرفش أطنش.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

مطبخي ولع.. تعليق منة فضالي بعد نجاتها من الموت وإصابة والدتها| فيديو

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ