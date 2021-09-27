محمد علي خاطر يوجه رسالة مهمة للسيدات .. فيديو

خصص برنامج " ست الستات" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، فقرة خاصة عن عيادات خاطر للتجميل بالإسكندرية.



وقال الدكتور محمد على خاطر، اخصائى جراحات التجميل وعلاج الحروق، إن هناك بعض الخطوط التعبيرية التى تعانى منها السيدات على الوجه وحول العين.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، أنه يتم حقن بعض الأشياء فى الوجه، وتختفى فى مدة 6 أشهر.



ولفت إلى أن العمليات التى يتم القيام بها تعالج ما أنلفه الزمن، وتقوم بتفتيح الأماكن السوداء فى الوجه.



وأشار إلى أنه يستطيع رسم الشفاه على شكل قلب، وأكد أن ما يقوم به لا يغير فى خلق الله ولكن يقوم بتعديل المشكلات التى نتجت عن الزمن.