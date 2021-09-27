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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة الهولندية تزور منطقة أهرامات الجيزة .. صور

صدى البلد

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، مساء اليوم، أنكي بروكرز كنول وزيرة الدولة الهولندية للهجرة والوفد المرافق لها، وذلك أثناء زيارتها الحالية إلى مصر.

وكان في استقبال الوزيرة والوفد المرافق لها، أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، الذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة الأثرية والهرم الأكبر ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما.

و قال محيي الدين إن وزيرة الهجرة أعربت عن أعجابها بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار، ونحت تمثال أبو الهول. ثم انتقلت الزيارة إلى منطقة البانوراما والتقطوا الصور التذكارية لزيارتهم.

جدير بالذكر أن وزيرة الدولة الهولندية للهجرة زارت -صباح اليوم- المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

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