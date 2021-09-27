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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بالخطوات.. كيفية الالتحاق بالبرنامج التأهيلي لـ المعاهد الأزهرية

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلى المُعتَمَد من الأزهر الشريف للطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعاهد الأزهرية، وذلك اعتباراً من غدٍ الثلاثاء الموافق 2021/9/28م وحتى الخميس الموافق 2021/10/7م.

 

خطوات التقديم

وأوضح قطاع المعاهد أنه يجب استيفاء الإجراءات المطلوبة في المدة المحددة، مع عمل حصر لأعداد الطلاب المتقدمين للقيد فى هذا البرنامج بكل إدارة تعليمية، وذلك وفقًا لما أعلنه القطاع بموافقة المجلس الأعلى للأزهر بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسى  2021/2020م والراغبين فى الالتحاق بالدراسة بالأزهر الشريف.

شروط الالتحاق بالبرنامج التأهيلي
1- ضرورة حصول الطالب على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021/2020م.
2-أن يتقدم ولى الأمر إلى الإدارة التابع لها بطلب التحاق.
3- أن يكون الطالب حاصلا على نسبة 70٪ من المجموع الكلى فى الشهادة الاعدادية العامة.
4- أن يكون حاصلا على 70٪ من مجموع درجات اللغة العربية.
5- يتقدم ولى الأمر بطلب التحاق فى المدة بدءًا من الثلاثاء 9/28 وحتى الخميس الموافق 7 أكتوبر المقبل بمقر الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، ويتم التحاق الطالب بأقرب المعاهد الأزهرية لمحل سكنه، مع ضرورة الالتزام بالحضور وفق القواعد المتبعة.

 

الأوراق المطلوبة
1- أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها.
2- أصل الشهادة الاعدادية العامة.
3- أصل شهادة الميلاد.
4- عدد (5) صور حديثة للطالب 4×6 ويدون عليها اسمه.
5- إقرار مُوَقَّع من ولي أمر الطالب بالموافقة على التحاق الطالب بالبرنامج التأهيلي المُعتمَد من #الأزهر_الشريف وفق القواعد والشروط المشار إليها سابقًا.

 

لتحميل نموذج طلب الالتحاق من خلال الرابط التالي هنا

تنسيق الأزهر 2021.. خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية

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بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر 

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه بعد التواصل مع بوابة الحكومة الإلكترونية تقرر بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بداية من غد الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر  حتى الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.


وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول تستقبل الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن تسجيل الرغبات متاح عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

المعاهد الأزهرية الأزهر خطوات البرنامج التأهيلي الأوراق المطلوبة المرحلة الثانية تنسيق جامعة الأزهر

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