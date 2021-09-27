دوري أبطال أوروبا.. تأكد غياب موراتا وديبالا عن يوفنتوس أمام تشيلسي

تلقى نادي يوفنتوس الإيطالي صدمة موجعة، بتأكد غياب الثنائي باولو ديبالا وألفارو موراتا، عن مباراة الفريق المقبلة أمام تشيلسي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"الاختبارات التشخيصية للثنائي أجريت صباح اليوم في العيادة الطبية وأظهرت النتائج لألفارو موراتا إصابة عضلية منخفضة الدرجة في أوتار الركبة في الفخذ الأيمن."

وأضاف بيان يوفنتوس: "بالنسبة لباولو ديبالا ، تمدد عضلة نصف وترية في الفخذ الأيسر.. كلاهما سيكون متاحا بعد التوقف الدولي".

ويستضيف نادي يوفنتوس نظيره تشيلسي الإنجليزي على ملعب “ أليانز ستاديوم” يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.