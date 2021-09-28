التعليم: نفحص أوراق متظلمي الثانوية العامة في المدينة التعليمية بهذه الضوابط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اعمال اعادة الفحص اليدوي التي تتم ضمن تظلمات الثانوية العامة 2021 ، مازالت مستمرة ، مشيرا إلى أن مقرات الاطلاع مازالت تفتح ابوابها يوميا لاستقبال الطلاب المتظلمين.

وقالت وزارة التربية والتعليم : تقوم الوزارة حاليا بارسال مواعيد اعادة الفحص اليدوي لـ اوراق الاجابات للطلاب المتظلمين وذلك عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم.

ضوابط اعادة فحص الاوراق في تظلمات الثانوية العامة 2021

يجب على الطالب المتظلم و ولي امره الالتزام بإتباع الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية

يتم استدعاء الطالب برسالة على الموقع الالكتروني لـ تظلمات الثانوية العامة 2021 للحضور مع تحديد اليوم والساعة المخصصة له للمراجعة ويجب الالتزام بهذا الموعد المحدد

يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول داخل قاعات الاطلاع

يجب احضار اصل بطاقة الرقم القومي او جواز السفر للطالب و ولي الامر للتحقق من شخصية كل منهما

يتم الاطلاع على ورقة /اوراق الاجابة (البابل شيت) بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر

يسمح للطالب وولي الامر فقط بالاطلاع على ورقة /اوراق الاجابة (البابل شيت) في المواد المتظلم فيها ومراجعة التصحيح يدويا

يسلم الطالب و ولي الامر مظروف يحتوي على صورة ضوئية من اوراق البابل شيت للمواد المتظلم فيها ، ومرفق بها نمورج لتقري يكتب فيه الطالب و ولي الامر ملاحظاته عن كل مادة ، بالاضافة إى كتيب يحتوي على مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختباري للمواد موضحا به توزيع درجات الاسئلة

يقوم الطالب و ولي الامر بمراجعة عملية التصحيح ، وتدوين ملاحظاته والتوقيع عليها وتسليمها مع باقي المستندات (اوراق البابل شيت، كتيب مفاتيح التصحيح)

جدير بالذكر أن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 هو https://tazalom.emis.gov.eg/Default.aspx ، وبعد التقديم سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق ، ويتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة ، ويتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك : (البريد المصري، فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه للإستفسارات أو الشكاوى الخاصة بـ تظلمات الثانوية العامة 2021 ، يمكن الاتصال على الرقم الموحد: 19368