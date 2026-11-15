تركيب بلاط الإنترلوك وتجديد وصيانة مبنى رئاسة مركز ومدينة أبو كبير

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

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تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع اللواء أ.ح محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة أبو كبير أعمال استكمال تنفيذ وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من المناطق المستهدفة، بإجمالي مساحة بلغت ٣٣ ألف متر مربعاً، وبتكلفة إجمالية ٢١ مليوناً و٤٦٠ ألف جنيهاً، حيث تضمنت الأعمال استكمال التطوير بمنطقة( أرض يحيى) ، بمساحة ٩ آلاف متر مربعاً، وبتكلفة ٦مليوناً و٦٠ ألف جنيهاً وبنسبة تنفذ ٣٥٪ واستكمال التطوير بمنطقة (مسجد النصر بسوارس) وربطها بشارع القفاصين، بمساحة ٨ آلاف و٤٠٠ متر مربعاً، وبتكلفة ٥ مليون و٨٠٠ ألف جنيهاً وبنسبة تنفيذ ٢٥٪ وستكمال التطوير بمنطقة( منشأة صالح) بمساحة ١٥ ألف و٦٠٠ متر مربعاً، وبتكلفة ٩ مليون و٦٠٠ ألف جنيهاً و بنسبة تنفيذ ٣٠٪.

وفي سياق متصل، تابع رئيس مركز ومدينة أبو كبير استكمال أعمال تجديد وصيانة مبنى رئاسة المركز، بتكلفة إجمالية مليوناً و٣٢٠ ألف جنيهاً، وبنسبة تنفيذ ٨٠٪، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

أكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والمنشآت الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.