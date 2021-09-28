المركزي: ارتفاع الأصول الأجنبية لـ251.3 مليار جنيه في يونيو الماضي

أظهر صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ارتفاعا إلي 251.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 248 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 272.3 مليار جنيه في إبريل السابق.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي الأصول المحلية ضمن السيولة المحلية للبنوك نحو 5.11 تريليون جنيه في يونيو السابق مقابل 5.01 تريليون جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 4.911 تريليون جنيه في إبريل من نفس العام.



وذكر التقرير أن حجم الائتمان المحلي ضمن الأصول المحلية للبنوك نحو 5.411 تريليون جنيه في يونيو السابق مقابل 5.3 تريليون جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 5.261 تريليون جنيه في إبريل الماضي.



وسجل حجم أشباه النقود نحو 4.102 تريليون جنيه في يونيو السابق مقابل 4.031 تريليون جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 4 تريليونات جنيه في إبريل 2021.



ووصل حجم المعروض النقدي ضمن السيولة المحلية نحو 1.3تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 1.23 تريليون جنيه في مايو من نفس العام ومقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه في إبريل 2021.