بشير الديك: عرض شلة القروانة رمضان 2022.. ولم يتم التعاقد مع الأبطال

أكد المؤلف بشير الديك أنه حتى الآن لم يتم التعاقد مع الأبطال المشاركين فى مسلسل “شلة القروانة” .

وتابع بشير الديك فى تصريحات خاصة أن هناك ترشيحات للأدوار الرئيسية، ومن المقرر أن تبدأ الشركة المنتجة فى التعاقدات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بشير الديك، أن العمل من المقرر أن يتم عرضه خلال شهر رمضان القادم لعام 2022.

وكان الكاتب الكبير بشير الديك كشف عن تفاصيل أحداث أعماله الدرامية، الذى يحمل اسم "شلة القروانة".

وأكمل الكاتب الكبير بشير الديك، أنه سيجمع من خلال مسلسل شلة القروانة الثلاث شخصيات الرئيسة فى كل من أفلامه، سواق الأتوبيس للفنان نور الشريف والحريف للفنان عادل إمام والنمر الأسود للفنان أحمد زكى، وسيكون العمل عبارة عن إعادة معالجة للثلاثة شخصيات مجتمعين.

وتابع الكاتب بشير الديك، أن العمل سيضم الثلاثة شخصيات كما هم لكن برؤية معاصرة، ولم يتم ترشيح أي فنان حتى الآن .

وأشار بشير الديك، إلى أن مسلسل شلة القراونة سيجمع الثلاثة شخصيات التى تجمعهما الجيرة فى إحدى المناطق الشعبية حيث يتكاتفون من أجل إعادة الورشة الخاصة بإحدى الأبطال الثلاثة وهى الشخصية التى يلعبها الفنان نور الشريف، كما يتقابلون مع نجوم الرياضة فى فترة السبعينيات، وأن العمل مقسم الى فترتين الاولى فى السبعينيات خلال حرب الاستنزاف، والثانية تدور أحداثها فى الوقت الحالى .

ولفت بشير الديك: فورمات هذا العمل جديد على الدراما المصرية ، ومن المقرر تقوم شركة العدل جروب بإنتاج العمل ، ولكن لن يتم الاستعانة مشاهد من الافلام القديمة .

واختتم بشير الديك حديثه: وأنه تم الاستقرار على اسم المخرج حسنى صالح لتؤلى مهمة إخراج العمل.

الفارس والأميرة :



وكان المؤلف بشير الديك، عبّر عن سعادته بخوض تجربة الإخراج في فيلم الأنميشن "الفارس والأميرة"، مشيرًا إلى صعوبتها حيث إستغرق الأمر ما يقرب إلى 20 عاما.

وقال المخرج بشير الديك، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": الفيلم كان مغامرة واللي اخدني ليها صديقي الراحل محمد حسيب هو اللي بدأ الرحلة لكن ربنا افتكره ومات قبل ما السيناريو يخلص فكان لابد إني أكمل المغامرة".

وتابع قائلًا:" الفيلم اخد مني مجهود كبير جدًا لاني برسم كادر كادر والعملية صعبة جدا لاننا اختارنا نعمل الفيلم 2d مش 3d اللي بيكون اسهل شوية لاننا من خلاله بنبني الشخصيات على الكبيوتر ونديها اوردر يتحركوا ازاي".