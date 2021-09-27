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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم العالي: لقاح كورونا شرط أساسي للإقامة في المدن الجامعية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكد الدكتور عادل عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحصول على لقاح كورونا سيكون شرطا رئيسيا للإقامة في المدن الجامعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"،  أنّه تمت إضافة خانة طالب جامعي على موقع التسجيل التابع لوزارة الصحة والسكان، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للحصول على اللقاح.

وأكّد أن الدولة حريصة على عودة الأنشطة الجامعية كاملة، وهو أمر يتطلب الحصول على لقاح كورونا ليكون العام الدراسي الجامعي آمنًا بشكل كامل.

وشدد على أن الطالب الذي لا يحصل على اللقاح يمثّل خطورة على نفسه وعلى المنظومة، فقد أشار إلى توفير 306 نقاط على مستوى كل الجامعات لتلقيح الطلاب ضد فيروس كورونا.

وأشار المتحدث، إلى أن العام الدراسي سيبدأ بنظام الحضور المعتاد للحرم الجامعي لكن شرط الحصول على التطعيم، بما يُحقق عودة آمنة للدراسة في المجتمع الأكاديمي الذي وصفه بـ"الضخم".

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