انتخاب أشرف صبحى رئيسا للاتحاد الإفريقى للرياضات الإلكترونية

أسفرت نتائج الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الإفريقى للألعاب الإلكترونية عن تولى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئاسة الاتحاد واستضافة مصر لمقر الاتحاد.

كما تمت الموافقة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد لتتناسب مع طبيعة الرياضة الإلكترونية وتشجيع الدول على إنشاء اتحادات بها ودعم جهودهم بتقديم الاستشارات القانونية والفنية، بعد الحصول على قرار من الجمعية العمومية كونفدرالية الاتحادات الإفريقية بإنشاء الاتحاد بعد طلب من الاتحاد المصرى عام 2019.

وتقدم الدكتور أشرف صبحى بالشكر للدول الأفريقية على هذه الثقة مؤكدا انه سيتم العمل على ان تكون الرياضات الإلكترونية على قائمة أولويات الفعاليات الأفريقية وتنظيم اول بطولة أفريقية تجمع الدول والفرق القوية وتنسيق العلاقات مع الوزارات القارية والمؤسسات الدولية.

وأثنى اللواء أحمد ناصر رئيس كونفدرالية اتحاد الاتحادات الافريقية الرياضية "الاوكسا" بما تم من خطوات ناحية تأسيس الاتحاد الذى يتداخل عمله مع غالبية الرياضات، واختيار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصرى بخبرته الكبيرة فى مجال الادارة الرياضية ومكانته وعلاقاته الدولية من شأنه التأثير القارى والدولى فى هذا المجال، من شأنه جمع الشمل الافريقى فى مجال الشباب والرياضة.

وتم تشكيل المجلس من علاء التومى نائبا والدكتور فريحة كريم، وابراهيم عبدى، وايهاب الادريسي وشريف عبدالباقى، مع اختيار 5 نواب يمثلون المناطق الجغرافية للقارة شمالا وجنوبًا وشرقًا وغربًا ووسط أفريقيا، كما قام مجلس الادارة باختيار الاستاذ هشام الطاهر مستشار للاتحاد.