عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتخاب أشرف صبحى رئيسا للاتحاد الإفريقى للرياضات الإلكترونية

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة

أسفرت نتائج الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الإفريقى للألعاب الإلكترونية عن تولى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئاسة الاتحاد واستضافة مصر لمقر الاتحاد.

كما تمت الموافقة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد لتتناسب مع طبيعة الرياضة الإلكترونية وتشجيع الدول على إنشاء اتحادات بها ودعم جهودهم بتقديم الاستشارات القانونية والفنية، بعد الحصول على قرار من الجمعية العمومية كونفدرالية الاتحادات الإفريقية بإنشاء الاتحاد بعد طلب من الاتحاد المصرى عام 2019.

وتقدم الدكتور أشرف صبحى بالشكر للدول الأفريقية على هذه الثقة مؤكدا انه سيتم العمل على ان تكون الرياضات الإلكترونية على قائمة أولويات الفعاليات الأفريقية وتنظيم اول بطولة أفريقية تجمع الدول والفرق القوية وتنسيق العلاقات مع الوزارات القارية والمؤسسات الدولية.

وأثنى اللواء أحمد ناصر رئيس كونفدرالية اتحاد الاتحادات الافريقية الرياضية "الاوكسا" بما تم من خطوات ناحية تأسيس الاتحاد الذى يتداخل عمله مع غالبية الرياضات، واختيار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصرى بخبرته الكبيرة فى مجال الادارة الرياضية ومكانته وعلاقاته الدولية من شأنه التأثير القارى والدولى فى هذا المجال، من شأنه جمع الشمل الافريقى فى مجال الشباب والرياضة.

وتم تشكيل المجلس من علاء التومى نائبا والدكتور فريحة كريم، وابراهيم عبدى، وايهاب الادريسي وشريف عبدالباقى، مع اختيار 5 نواب يمثلون المناطق الجغرافية للقارة شمالا وجنوبًا وشرقًا وغربًا ووسط أفريقيا، كما قام مجلس الادارة باختيار الاستاذ هشام الطاهر مستشار للاتحاد.

لاتحاد الافريقى للالعاب الالكترونية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجمعية العمومية كونفدرالية الاتحادات الأفريقية احمد ناصر الأوكسا

ترشيحاتنا

بإطلالة شبابية.. سعر ومواصفات بي ام دابليو M850 موديل 2021| صور

عندنا منه كتير.. من هو هيثم حسن الذي رفض تمثيل منتخب مصر من أجل فرنسا ؟

جوجل تتهم الاتحاد الأوروبي بغض الطرف عن آبل وتستأنف ضد غرامة قياسية

التكويد صداع في رأس مجلس الصحفيين |رؤساء 10 جرائد يشعلون الأزمة مجددا

برايتون يرفض صدارة البريميرليج ويحقق تعادلًا مثيرًا مع كريستال بالاس

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. والد ياسمينا العلواني يوضح تطورات حالتها الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

انكتب لي عمر جديد..نجاة المخرج أحمد خالد أمين من الموت في حادث

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

علاج السحر بشكل نهائي.. كيف تحدى الشيخ الشعراوي السحرة؟

تامر النحاس: سعد سمير رحل عن الأهلي لهذا السبب.. وسيعود مستقبلاً

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

أول ظهور لـ دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للمسرح يكرم لجنة المشاهدة واختيار العروض ويعلن أسماء لجنة التحكيم .. صور

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

محمود حميدة وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

صور جديدة لـ أنجلينا جولي وذا ويكند تثير الجدل حول علاقتهما

فيديو

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

"فيديوجراف" مبعرفش أطنش.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ