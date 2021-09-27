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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برايتون يرفض صدارة البريميرليج ويحقق تعادلًا مثيرًا مع كريستال بالاس

كريستال بالاس
كريستال بالاس

تعادل فريق كريستال بالاس مع برايتون أند هاف ألبيون بهدف لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين بختام منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف التقدم لكريستال بالاس جاء طريق الإيفواري ويلفريد زاها في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء تحصل عليها جاليجير.

وقبل نهاية المباراة بثوان، استطاع نيل موباي تسجيل هدف التعادل لبرايتون بكرة مُسقطة بشكل رائع من فوق حارس المرمى، ليهدي فريقه نقطة ثمينة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون لـ 13 نقطة في المركز السادس بالتساوي مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإيفرتون، ورفع كريستال بالاس رصيده للنقطة السادسة في المركز الخامس عشر.

وأهدر برايتون فرصة ثمينة لاعتلاء صدارة البريميرليج، فالانتصار كان سيعني صعوده لقمة ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقًا على ليفربول بفارق نقطة، لكنه ارتضى بتقاسم الوصافة مع 4 فرق مختلفة.

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