برلماني: تنمية أي مجتمع لا تتم إلا من خلال المحليات

قال النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون المحليات من القوانين الهامة المرتقب مناقشتها بدور الانعقاد القادم بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.



وأضاف كدواني في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مجلس النواب سيبدأ انعقاده الجديد في الثاني من أكتوبر، موضحا ان الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس ستبدأ في تقديم أجندتها التشريعية، بالاضافة إلى استعداد الحكومةايضا لتقديم أجندتها التشريعية وفق أولوياتها ومحدداتها.



ونوه كدواني أن يتصدر هذه الاجندة عدد من التشريعات المؤجلة من دور الانعقاد، والتي ينتظرها المواطن بعد حالة من الجدل حولها، ومنها قانون المحليات والتي دار عليه العديد من النقشات الفترة السابقة، و المنتظر منذ فترة طويلة.



ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن قانون الإدارة المحلية يهدف إلى طرح آليات رقابية على المحليات وتطبيق اللامركزية ومنح المجالس المحلية أدوات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب، وهذا الأمر نتائجه على أرض الواقع ستكون ملموسة بالنسبة للمواطن، حيث أنه على الجميع أن يدرك أن لا بديل عن العمل الجاد من أجل الوطن، ولن يتم التهاون مع أي مقصر.



ونوه النائب يحيي كدواني أن علاقة الادارة المحلية بالتنمية علاقة طردية، موضحا أن تنمية أى مجتمع لا تتم إلا من خلال المجتمع المحلى.

