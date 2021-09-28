كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت مقذوفا مجهولا

اعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أن جارتها الشمالية قد أطلقت مقذوفا غير محدد.

ومن ناحية أخرى، قالت نائبة المتحدث باسم الولايات المتحدة جالينا بورتر، الإثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة لعقد اجتماع مع القيادة الكورية الشمالية دون شروط مسبقة؛ لحل القضية الملحة لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.



وشدد بورتر على أن هدف الولايات المتحدة يظل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

وقال بورتر في إفادة صحفية 'نحن على استعداد للقاء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية دون شروط مسبقة ونأمل بالتأكيد أن تستجيب كوريا الديمقراطية بشكل إيجابي لتواصلنا'.



في وقت سابق من سبتمبر ، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعتبر إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية تهديدًا لجيران البلاد والمجتمع الدولي ، وحثت بيونج يانج على العودة إلى الحوار بشأن نزع السلاح النووي.