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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت مقذوفا مجهولا

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

اعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أن جارتها الشمالية قد أطلقت مقذوفا غير محدد.

ومن ناحية أخرى، قالت نائبة المتحدث باسم الولايات المتحدة جالينا بورتر، الإثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة لعقد اجتماع مع القيادة الكورية الشمالية دون شروط مسبقة؛ لحل القضية الملحة لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
 

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دون شروط مسبقة .. الولايات المتحدة: مستعدون لعقد اجتماع مع كوريا الشمالية

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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتحدث عن إمكانية إنهاء الحرب مع جارتها الجنوبية

وشدد بورتر على أن هدف الولايات المتحدة يظل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

وقال بورتر في إفادة صحفية 'نحن على استعداد للقاء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية دون شروط مسبقة ونأمل بالتأكيد أن تستجيب كوريا الديمقراطية بشكل إيجابي لتواصلنا'.
 

في وقت سابق من سبتمبر ، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعتبر إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية تهديدًا لجيران البلاد والمجتمع الدولي ، وحثت بيونج يانج على العودة إلى الحوار بشأن نزع السلاح النووي.

الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية الولايات المتحدة الاسلحة النووية كوريا الجنوبية

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