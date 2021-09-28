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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفشي مرضي مرعب يضرب أمريكا.. بكتيريا مجهولة المصدر تظهر في 29 ولاية

انتشار السالمونيلا
انتشار السالمونيلا مقلق

حذر مسؤولو الصحة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، من انتشار السالمونيلا المستمر من مصدر غذائي غير معروف إلى 29 ولاية، وفق ما ذكرت شبكة  فوكس نيوز.
  

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أصاب تفشي المرض ما يقرب من 280 شخصًا وتم نقل أكثر من عشرين إلى المستشفى ، وفقًا لآخر تحديث لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، والذي صدر في 23 سبتمبر الجاري.

ومع ذلك ، لم تكن هناك وفيات مرتبطة بـ "التفشي المريض سريع النمو" ، وفقًا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

حتى الآن ، يوجد في تكساس أكثر أماكن انتشار المرض المبلغ عنه  81 حالة، تليها إلينوي وفيرجينيا ، اللتان سجلت 23 حالة و 22 حالة ، على التوالي، أما مينيسوتا ، فقد سجلت 19 مريضًا ، وماساتشوستس  10 حالات.

لكن الوكالة حذرت من أن الأعداد المصابة قد لا تمثل جميع الحالات "لأن الكثيرون يتعافون دون رعاية طبية ولا يتم اختبار السالمونيلا لهم".  

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المسؤولين في عدة ولايات قاموا بجمع البيانات كجزء من تحقيق متعدد الولايات في تفشي عدوى السالمونيلا أورانينبورج.

وأضافت الوكالة أن المسؤولين قاموا بجمع واختبار المواد الغذائية من المطاعم "التي يأكل فيها المرضى" لكنهم لم يتعرفوا بعد على "نوع الطعام المرتبط بالمرض".

في آخر تحديث لها ، قالت وكالة “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها” ، إنه تم العثور على سلالة من السالمونيلا أورانينبورج، من مطعم للوجبات السريعة، لكن مازال  من الصعب تحديد المصدر.

وفي كل عام ، تسبب البكتيريا الضارة المحتملة حوالي 1.35 مليون إصابة ، و 26500 حالة دخول إلى المستشفى ، و 420 حالة وفاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.  

يعاني معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالبكتيريا من الإسهال والحمى وتقلصات المعدة مع استمرار الأعراض لمدة تصل إلى سبعة أيام.

ومع ذلك ، في بعض الحالات ووفق ما ذكر الوكالة المعنية بالأمراض "قد يكون مرض الناس شديدًا لدرجة أنهم يحتاجون معه  إلى دخول المستشفيات".

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