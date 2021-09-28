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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجل سامي مغاوري ينهار في البكاء بعد تكريم والده بالمهرجان القومي للمسرح

ابن سامي مغاورى
ابن سامي مغاورى

في لحظة مؤثرة قام كريم سامي ، نجل الفنان سامي مغاوري، بالبكاء أثناء تكريم والده بحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، والذي تُقام فاعلياته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

 

اختتمت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم فعاليات حفل الافتتاح بمهرجان المسرح القومي، حيث كرمت أعضاء لجنة المشاهدة والاختيار خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف اسماعيل وبحضور مدير المهرجان الفنان القدير اسماعيل مختار . 

 

وضمت لجنة المشاهدة واختيار العروض الذين تم منهم شهادات تقدير وشكر، الفنان القدير خالد الذهبي رئيسا، وعضوية كل من الفنان شادي الدالي، والناقد باسم صادق، والناقدة هند سلامة، ومهندس الديكور محمد هاشم. 

 

كما أعلنت مقدمة الحفل الفنانة سهر الصايغ اسماء أعضاء لجنة تحكيم العروض المسرحية وهم ، الفنان الدكتور أحمد حلاوة رئيسا ، وعضوية كلا من: الموسيقار علي سعد، والفنان مفيد عاشور، والفنان وليد عوني، والكاتب السيد محمد علي، ومهندس الديكور أيمن انور، والمخرج محمد عمر . 

 

 يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر حتى ٩ أكتوبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام شعار "الكاتب المسرحي المصري"ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

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شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

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أول ظهور لـ دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها.. شاهد

دنيا سمير غانم تبكي خلال استلامها تكريم والديها بالمسرح القومي

 

بكت النجمة دنيا سمير غانم  أثناء تسلمها تكريم والدها الفنان  الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز خلال افتتاح الدورة ال 14 من  المهرجان القومي للمسرح المصري

 

وحرصت دنيا سمير غانم هاى توجيه الشكر للمهرجان حيث قالت :" اشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.

أول ظهور للفنانة دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها 

 

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على التواجد بمهرجان المسرح القومي المقام في دار الاوبرا المصرية والذي يكرم والديها الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

 

ويعد هذا هو الظهور الاول لها بعد حالة الوفاة كما حرصت دنيا ان تدخل الحفل بدون ملاحظة أحد وبدون المرور على الريد كاربت او التسجيل مع القنوات.

 

سامي مغاوري مهرجان القومى للمسرح القومى للمسرح وزيرة الثقافة المهرجان القومي للمسرح نجل الفنان سامي مغاوري

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