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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: طائرات مجهولة تقصف قاعدة في دير الزور السورية

سوريا
سوريا

أفاد سكان وشهود عيان، لوكالة "رويترز"، بأن طائرات مجهولة، قصفت قاعدة، تديرها فصائل مدعومة من إيران، في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، بالقرب من الحدود العراقية.

 

وقال شهود العيان إن الضربات وقعت إلى الجنوب من بلدة الميادين على طول نهر الفرات التي أصبحت قاعدة رئيسية لعدة فصائل شيعية معظمها من العراق.

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بيان عاجل من تركيا بشأن التطورات في شمال سوريا

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سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم صاروخي جديد على قاعدة حميميم

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، انفجارات دوت في منطقة القاعدة الروسية الأكبر في سورية قاعدة حميميم-، ناجمة عن تصدي الدفاع الجوية الروسية لهجوم صاروخي على القاعدة الواقعة بريف اللاذقية، حيث سقطت صواريخ ضمن أراض زراعية بريفي القرداحة وجبلة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، ولم ترد معلومات عن سقوط أي صاروخ داخل القاعدة حتى اللحظة.

 

وكان المرصد السوري  قد أشار في 26 يوليو الفائت، إلى اندلاع حرائق قرب قاعدة حميميم الروسية بريف اللاذقية، نتيجة سقوط ملحقات أحد الصواريخ التي أطلقتها القاعدة، على أهداف مجهولة، حيث  تعمل فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء على إخماد  تلك الحرائق والسيطرة عليها.

 

وكان المرصد السوري قد رصد في ذات اليوم، انفجارات في منطقة الساحل السوري بريف اللاذقية، نتيجة إطلاق صواريخ من القاعدة الروسية في حميميم باتجاه أهداف مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية. 

المرصد السوري لحقوق الإنسان الدفاع الجوي دير الزور السورية فصائل مدعومة من إيران الدفاع الجوية الروسية

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