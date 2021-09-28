الزمالك يجدد عقود ثلاثي الفريق

أكد الإعلامي كريم حسن شحاته، أن نادي الزمالك سيجدد عقد ثلاثي الفريق الأول، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف كريم حسن شحاته : خزينة الزمالك ستنتعش بـ50 مليون جنيه من قبل الشركة الراعية؛ لتجديد عقود ثلاثي الفريق الأول، حيث سيتم علي الفور التجديد لـ طارق حامد ومحمد أبو جبل ومصطفي فتحي، ومنحهم مقدمات عقودهم حيث يتبقى لهم موسم واحد مع الفريق .

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر كواليس أزمة التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذي تعاقد معه نادي الزمالك مؤخرا.

وأكد المصدر أنه تم بالفعل حل أزمة حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي للفريق، حيث صدر حكم من المحكمة الرياضية الدولية بقبول طعن الزمالك وإلغاء الغرامة الموقعة علي النادي والبالغة مليون و300 الف دولار لصالح اللاعب التونسي، والتي كانت سببا في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل، عن انضمام حمدي النقاز خلال الساعات القليلة الماضية الي نادي بيراميدز علي سبيل الإعارة لمدة موسم.

حل أزمة النقاز



وأشار المصدر أن بانضمام حمدي النقاز الي نادي بيراميدز تم حل الأزمة لصالح نادي الزمالك، حيث أن المقابل المادي الخاص بإعارة الاعب ، يفيد القلعة البيضاء ماديا.

حيث أكد نصر عزام المستشار القانوني للزمالك لشئون الفيفا أن المحكمة الرياضية قد عقدت جلسة استماع في 14 يناير 2020 استمعت فيه لدفوع وطلبات نادي الزمالك.

وأضاف أن التسوية التي تمت مع حمدي النقاز قبل صدور الحكم وتنازله عن كامل قيمة الغرامة، كانت بمثابة ضامن للنادي بعدم حصول اللاعب على أي مبالغ، في حال صدور حكم نهائي له بتأييد الغرامة أو تخفيضها، وهو ما تحقق بالفعل من خلال قبول استئناف الزمالك جزئيا ضد قرار الفيفا الصادر لصالح اللاعب.