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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق أمريكي جديد على التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

أدانت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، رغم تأكيد الجيش الأمريكي على عدم وجود تأثير لها.

وأعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على معرفته بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا، مؤكدا أنه لا يشكل أي تهديدا حقيقيا.

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الجيش الأمريكي يعلق على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا قرب سواحلها

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كوريا الشمالية تواجه الجميع: لا أحد يستطيع منعنا من اختبار الأسلحة

فيما قالت القيادة العسكرية الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ إنها تتشاور مع حلفائها بشأن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

كما قال مندوب كوريا الشمالية الدائم لدى الأمم المتحدة، كيم سونج، إن لا أحد يستطيع منع بلاده من اختبار الأسلحة وحق الدفاع عن نفسها.

وأضاف أنه يجب على الولايات المتحدة التخلي عن تهديداتها وسياستها العدائية لبيونغ يانغ من أجل تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

فيما اعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أن جارتها الشمالية قد أطلقت مقذوفا غير محدد.

ومن ناحية أخرى، قالت نائبة المتحدث باسم الولايات المتحدة جالينا بورتر، الإثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة لعقد اجتماع مع القيادة الكورية الشمالية دون شروط مسبقة؛ لحل القضية الملحة لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وشدد بورتر على أن هدف الولايات المتحدة يظل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

وقال بورتر في إفادة صحفية 'نحن على استعداد للقاء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية دون شروط مسبقة ونأمل بالتأكيد أن تستجيب كوريا الديمقراطية بشكل إيجابي لتواصلنا'.
 

في وقت سابق من سبتمبر ، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعتبر إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية تهديدًا لجيران البلاد والمجتمع الدولي ، وحثت بيونج يانج على العودة إلى الحوار بشأن نزع السلاح النووي.
 

كوريا الجنوبية الجيش الأمريكي الأمم المتحدة كوريا الشمالية السلاح النووي

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