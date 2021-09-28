عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

هندية
هندية

لا يكتمل المنزل بدون وجود الجدة، نعلم أنها ستكون أسعد إذا كنا سعداء، وخاصة عندما يتزوج أحفادها، لا أحد يمكنه مضاهاة مستوى حماستها لأنها تعتني بكل صغير وكبير خلال حفلات الزفاف، ليس هذا فقط بل إنها تستمتع بكل جزء من الحدث كذلك.

 

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لـ جدة هندية ترقص بطريقة مذهلة وتستمتع على أكمل وجه في حفل زفاف حفيدتها.

 

اقرأ المزيد:

ليس الحجاب فقط.. مطعم هندي يمنع دخول امرأة لارتدائها الساري|فيديو

 

في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية الجدة الهندية وهي ترقص بجنون على أغنية أوديت نارايان الشهيرة.

 

أثارت رقصة الجدة الهندية ضجة مواقع التواصل الاجتماعي لحركاتها المذهلة والواثقة بالنسبة لعمرهت.

 

على الرغم من أن الجدة الهندية محاطة بالكثير من الناس، إلا أنه لا يمكن لأحد مضاهاة مستواها أو منافستها.

 

الجدة هندية الزفاف حفل زفاف رقصة أغنية أوديت نارايان اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

ليس الحجاب فقط.. مطعم هندي يمنع دخول امرأة لارتدائها الساري|فيديو

ماء زمزم يحارب السرطان.. أستاذ جامعي سعودي يكشف عن معجزة |فيديو

شاهد.. رجل يذبح ممرضة داخل مستشفى بالمغرب.. ومفاجأة عند الكشف عن هويته

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

داخل حوش للمدرسة.. شاهد دبة تعلم صغيرها ركوب "الزحليقة" |فيديو

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

مصير أليم للركاب.. شاهد | لحظة انقلاب قطار بعد خروجه عن القضبان في أمريكا

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

ترشيحاتنا

انخفاض كبير.. الهند تسجل 179 حالة وفاة بكورونا

استشاري تغذية علاجية يكشف عن أهمية وجبة الإفطار للأطفال

ما هي أكثر سورة يحبها الله؟ دوام عليها صباحا

ليالي الأبطال.. موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

الميكانيكي بيقولك.. أسباب ضعف فرامل السيارة

موديلات التسعينيات..أشهر 3 سيارات سيدان ياباني | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

ودع التهاب المفاصل الروماتويدي.. مع تناول هذا المشروب الطبيعي

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

انكتب لي عمر جديد..نجاة المخرج أحمد خالد أمين من الموت في حادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

ليس الحجاب فقط.. مطعم هندي يمنع دخول امرأة لارتدائها الساري|فيديو

ماء زمزم يحارب السرطان.. أستاذ جامعي سعودي يكشف عن معجزة |فيديو

حكاية السهرة.. في يوم وليلة أغنية كانت لميادة الحناوي وغنتها وردة.. ولماذا غضب عبدالوهاب؟

فيديو

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ