ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

لا يكتمل المنزل بدون وجود الجدة، نعلم أنها ستكون أسعد إذا كنا سعداء، وخاصة عندما يتزوج أحفادها، لا أحد يمكنه مضاهاة مستوى حماستها لأنها تعتني بكل صغير وكبير خلال حفلات الزفاف، ليس هذا فقط بل إنها تستمتع بكل جزء من الحدث كذلك.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لـ جدة هندية ترقص بطريقة مذهلة وتستمتع على أكمل وجه في حفل زفاف حفيدتها.

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في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية الجدة الهندية وهي ترقص بجنون على أغنية أوديت نارايان الشهيرة.

أثارت رقصة الجدة الهندية ضجة مواقع التواصل الاجتماعي لحركاتها المذهلة والواثقة بالنسبة لعمرهت.

على الرغم من أن الجدة الهندية محاطة بالكثير من الناس، إلا أنه لا يمكن لأحد مضاهاة مستواها أو منافستها.