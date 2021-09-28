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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنظام المأمورية.. فرص عمل للمعلمين بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقدم لـ المعلمين الراغبين في العمل بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بنظام المأمورية ، مؤكدة أن باب التقديم سيظل مفتوحا فقط حتى 30 سبتمبر 2021 .

شروط التقديم في وظائف مدارس المتفوقين

يجب ان يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم بمدارس التعليم العام فقط وليس تعليم فني أو أزهري ، وذلك وفقا للتخصصات المطلوبة من المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية فقط ، على ان يكون ذلك موضحا بصحيفة الأحوال المعتمدة للمتقدم ، ويشترط ألا يتجاوز سن المتقدم عن 50 سنة.

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طريقة التقديم في وظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

- التسجيل أولا على موقع وزارة التربية والتعليم : ويراعى إدخال المرحلة طبقا لصحيفة الأحوال ، مع التأكيد على كتابة البريد الإلكتروني بدقة ، حيث أن جميع المخاطبات تم عن طريق البريد الإلكتروني

- يتم ارسال صورة حية من صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة لا يكون قد مر عليها 3 أشهر ، على البريد الالكتروني ويتم تسميتها بالرقم القومي

- يتم احضار اصل صحيفة الأحوال الحديثة المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية موضحا بها المرحلة ومادة التخصص وصورة بطاقة الرقم القومي ، وصحيفة حالة جنائية حديثة ، وكشف طبي حديث معتمد من مستشفى حكومي بعدم وجود امراض مزمنة وذلك يوم المقابلة الشخصية.

التخصصات المطلوبة بـ وظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

  • لغة عربية
  • لغة انجليزية
  • لغة فرنسية
  • لغة ألمانية
  • رياضيات
  • كيمياء
  • فيزياء
  • احياء
  • جيولوجيا
  • دراسات اجتماعية
  • اخصائي اجتماعي
  • اخصائي نفسي
  • حاسب آلي
  • أمين مكتبة
  • معلم تربية فنية
  • معلم مواطنة
  • معلم تربية رياضية
  • مسئول شبكات

وشددت وزارة التربية والتعليم على من يرغب في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، الالتزام بالشروط الواجب توافرها وإحضار الأوراق المطلوبة وفقا لما تم تسجيله ، لافتةً إلى أنه في حالة ثبوت تسجيل بيانات خاطئة سيعتبر التسجيل لاغيا.

جدير بالذكر أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تتواجد بالمحافظات التالية : الجيزة ، القاهرة ، الإسكندرية ، الإسماعيلية ، الغربية ، المنوفية ( سري الليان ، والسادات) ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، أسيوط ، البحر الأحمر ، الأقصر ، القليوبية ، الشرقية ، بني سويف ، قنا ، سوهاج ، المنيا ، الفيوم  

وعلى جانب آخر كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم: ان اجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، يبلغ ( 1075) طالبا و( 875 ) طالبة ، جميعهم اجتازوا اختبار التقدم.

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