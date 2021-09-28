بنظام المأمورية.. فرص عمل للمعلمين بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقدم لـ المعلمين الراغبين في العمل بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بنظام المأمورية ، مؤكدة أن باب التقديم سيظل مفتوحا فقط حتى 30 سبتمبر 2021 .
شروط التقديم في وظائف مدارس المتفوقين
يجب ان يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم بمدارس التعليم العام فقط وليس تعليم فني أو أزهري ، وذلك وفقا للتخصصات المطلوبة من المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية فقط ، على ان يكون ذلك موضحا بصحيفة الأحوال المعتمدة للمتقدم ، ويشترط ألا يتجاوز سن المتقدم عن 50 سنة.
طريقة التقديم في وظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
- التسجيل أولا على موقع وزارة التربية والتعليم : ويراعى إدخال المرحلة طبقا لصحيفة الأحوال ، مع التأكيد على كتابة البريد الإلكتروني بدقة ، حيث أن جميع المخاطبات تم عن طريق البريد الإلكتروني
- يتم ارسال صورة حية من صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة لا يكون قد مر عليها 3 أشهر ، على البريد الالكتروني ويتم تسميتها بالرقم القومي
- يتم احضار اصل صحيفة الأحوال الحديثة المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية موضحا بها المرحلة ومادة التخصص وصورة بطاقة الرقم القومي ، وصحيفة حالة جنائية حديثة ، وكشف طبي حديث معتمد من مستشفى حكومي بعدم وجود امراض مزمنة وذلك يوم المقابلة الشخصية.
التخصصات المطلوبة بـ وظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
- لغة عربية
- لغة انجليزية
- لغة فرنسية
- لغة ألمانية
- رياضيات
- كيمياء
- فيزياء
- احياء
- جيولوجيا
- دراسات اجتماعية
- اخصائي اجتماعي
- اخصائي نفسي
- حاسب آلي
- أمين مكتبة
- معلم تربية فنية
- معلم مواطنة
- معلم تربية رياضية
- مسئول شبكات
وشددت وزارة التربية والتعليم على من يرغب في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، الالتزام بالشروط الواجب توافرها وإحضار الأوراق المطلوبة وفقا لما تم تسجيله ، لافتةً إلى أنه في حالة ثبوت تسجيل بيانات خاطئة سيعتبر التسجيل لاغيا.
جدير بالذكر أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تتواجد بالمحافظات التالية : الجيزة ، القاهرة ، الإسكندرية ، الإسماعيلية ، الغربية ، المنوفية ( سري الليان ، والسادات) ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، أسيوط ، البحر الأحمر ، الأقصر ، القليوبية ، الشرقية ، بني سويف ، قنا ، سوهاج ، المنيا ، الفيوم
وعلى جانب آخر كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem .
حيث قالت وزارة التربية والتعليم: ان اجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، يبلغ ( 1075) طالبا و( 875 ) طالبة ، جميعهم اجتازوا اختبار التقدم.