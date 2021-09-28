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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفرق بسيط.. كيف تغيرت أسعار الكتب المدرسية العام الحالي عن الماضي؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت أسعار الكتب المدرسية الخاصة المقرر تدريسها لتلاميذ نظام التعليم الجديد ارتفاعا طفيفا هذا العام مقارنة بالعام الدراسي الماضي ، بالنسبة لكتب بعض الصفوف .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد بالأرقام مقارنة بين أسعار الكتب المدرسية هذا العام واسعارها العام الدراسي الماضي.

اسعار بيع كتب Kg1 

  • بلغ اجمالي سعر بيع المدرسة للطالب في العام الدراسي الحالي 2021/ 2022 (سعر بيع المجموعة + 15%مصاريف إدارية): 402.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 230 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و230 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي  و 230 جنيها المدارس الدولية.
  • بلغ إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب في العام الدراسي الماضي 2020 / 2021 (15% مصاريف إدارية) : 345 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي)، و172.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة (لغات فرنسي)، و115 جنيها في المدارس الدولية.
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اسعار بيع كتب الصف الأول الإبتدائي 

  • اجمالي سعر بيع المدرسة للطالب خلال العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 (سعر بيع المجموعة + 15%مصاريف إدارية) : 460 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 287.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و287.50 جنيه للمدارس القومية والخاصة العربي  و345 جنيها للمدارس الدولية. 
  • إجمالي سعر المجموعة للطالب خلال العام الدراسي الماضي 2020 / 2021  (15% مصاريف إدارية): 402.5 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي، و230 في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك المدارس الدولية.
     

اسعار بيع كتب الصف الثاني الإبتدائي 

  • إجمالي سعر بيع المدرسة للطالب في العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 (سعر بيع المجموعة + 15% مصاريف إدارية): 517.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 345 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و345 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي  و 345 جنيها المدارس الدولية.
  • إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب في العام الدراسي الماضي 2020/2021  (15% مصاريف إدارية): 460 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزي، و287.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و230 جنيها في المدارس الدولية.

 اسعار بيع كتب الصف الثالث الابتدائي 

  • إجمالي سعر بيع المدرسة للطالب في العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 (سعر بيع المجموعة + 15% مصاريف إدارية): 517.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 345 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و345 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي  و 345 جنيها للمدارس الدولية. 
  • إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب في العام الدراسي الماشي 2020/ 2021 (15% مصاريف إدارية): 517.50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي، و345 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا العام ، عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

جاء ذلك حرصا على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للانشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف الى بناء الشخصية السوية ، وعملا على توفير الامكانيات المادية ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية.

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