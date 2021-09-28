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برلمان

وكيلة المشروعات الصغيرة: شرق بورسعيد يشهد تنمية غير مسبوقة

هالة ابو السعد، وكيل
هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب

ثمنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنه المشروعات المتوسطة مجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، مؤكده أن هذه الخطوة تُساهم في سرعة الاستفادة من المحطة في تحقيق خطة التنمية المنشودة بالمنطقة.

 

وأشارت أبو السعد ، خلال البيان الصادر له، إلى أن  محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد تُعد واحدة من  أضخم المحطات التي تم افتتاحها على مستوى العالم، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، لافته إلى أن الدولة المصرية ستجني ثمار هذه المحطة خلال السنوات المقبلة اقتصاديًا، ويأتي ذلك بعد زيادة الإنتاج الزراعي للدولة.

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وأكدت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، أن شرق بورسعيد يشهد حاليا تنمية غير مسبوقة، بما يحقق أكبر استفادة من مقومات المنطقة التى تشمل كافة الإمكانيات الاستثمارية واللوجيسيتية والسياحية التي تساهم في جعلها قاطرة تنمية مصر، وتدعم خطة جعل بورسعيد في مصاف المدن التنموية.

 

وأضافت البرلمانية، أن محطة معالجة بحر البقر تنقذ بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد اليها الحياة البحرية وتستصلح 400 الف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا ومحطة معالجة بحر البقر هتكون اكبر محطة من نوعها في تاريخ مصر بطاقة 5.6 مليون م٣.

هالة أبو السعد لجنه المشروعات مجلس النواب السيسي مصرف بحر البقر بورسعيد

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