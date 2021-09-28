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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كيف أتجنب المشاكل التي تسببها صلة الرحم ..مساعد الأمين العام يرد

كيف أتجنب المشاكل
كيف أتجنب المشاكل التي تسببها صلة الرحم

كيف أتجنب المشاكل التي تسببها صلة الرحم .. ورد سؤال لبرنامج فتاوى الأزهر يقول صاحبه “ كيف أتجنب المشاكل التي تحدث بسبب زيارة الأقارب ” ومن جانبه..

قال الدكتور سعيد عامر مساعد الأمين العام لمجمع الشئون الإسلامية لشئون الدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية أنه ينبغي على من يتعرض للضرر من زيارة أقاربه أن يتبع المنهج الوسطي في التعامل حيث لا يزورهم بشكل دائم ومستمر ولمدة طويلة وأيضا ألا يقطعهم ولا يسأل عنهم وإنما يزورهم على فترات متباعدة ولمدة قصيرة .

 

وأضاف «عامر» خلال رده على سؤال “كيف أتجنب المشاكل التي تحدث بسبب زيارة الأقارب ” عبر البث المباشر لبرنامج «فتاوى الأزهر» عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع الفيس بوك أنه يجب على المتضرر أيضا عدم الخوض في الأمور التي من شأنها ان تحدث المشاكل والنزعات وإنما السؤال عن الأحوال فقط ومساعدتهم لو هناك مقدرة عنده  والاقتصار على ذلك فقط وذلك طبقا للقاعدة الشرعية “درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ”.

الأرحام الواجب صلتهم 

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أول الأصول الاب والأم - جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: "مَن أَحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قالَ: أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أَبُوكَ"، مضيفاً يتي بعد الأصول، الفروع، الأعمام، العصبة، والأخوال، من الدرجة الأولى فالثانية وهكذا، مشدداً :"كلما اتسعت دائرة الصلة كان هذا أوجب". 

 

واستشهد "وسام" في الرد على سؤال: من هم صلة الرحم الواجب وصلها؟، بالمأثور "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم"، مبيناً فضل صلة أبناء العمومة والأخولة والدرجات الأوسع من هذا.

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متى تسقط صلة الرحم 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم، سؤالاً تقول صاحبته: ما حكم قطع الرحم بسبب الميراث؟.

 

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قطع الرحم على كل حال لا يجوز، إلا في أمور لا تعد معها قطيعة رحم وهي ألا أنوي بقلبي قطع رحمي، وأن أفعل أي شيء مما يعد صلة رحم في ظل عصور السوشيال ميديا والتقدم التكنولوجي كإرسال رسائل المعايدة من خلال الفيس بوك والواتس اب وخلاف.

 

وتابع في إجابته على سؤال حكم قطع الرحم بسبب الميراث، أن الحالة الثالثة التي لا تعد قطيعة لصلة الرحم ألا أقطع عادة كنت أسير عليها كزيارة الأهل من باب العادة، مطالباً من يحرم شخص حقه في الميراث أن يتقي الله ويعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة.

 

حكم قطع الرحم بسبب الميراث

ورد إلى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال: ما حكم قطع الرحم بسبب الميراث؟، هل يجوز أن أقاطع أخي حتى يعطيني ميراثي؟.. سؤال.

 

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للجار أنه لا ينبغي بأن يخلط المسلم بين صلة الرحم والمطالبة بالحقوق.

 

وأضاف وسام، أنه لا يوجد تعارض بين الأمرين، منوها بأن صلة الرحم واجبة حتى ولو كانت هناك حقوق، وأنه لا يوجد أكثر من ذلك في هذا الأمر.

 

وأوضح أمين الفتوى أنه يجب على الانسان ألا يخاصم أخاه، وعلينا الامتثال لأمر الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم - بصلة الرحم، مشيرا إلى أن صلة الرحم شيء، وطلب الميراث شيء آخر.

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