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اقتصاد

خبير اقتصادي: فرض ضريبة على صناع المحتوى يصب في صالح مصر

صدى البلد

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية والتخطيط: إن قرار مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق فرض ضريبة على صناع المحتوى من اليوتيوبرز والبلوجر، لمن يبلغ دخلهم السنوي 500 ألف جنيه، قرار جيد جدا جاء في الوقت المناسب رغم أنه تأخر كثيرا؛ موضحا أن القرار يصب في صالح الاقتصاد القومي المصري .

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أضاف غراب، أن أغلب دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تحصل الضرائب من صناع المحتوى، مضيفا أن اليوتيوبر والبلوجر وغيرهم من صناع المحتوى على الشبكة العنكبوتية يتربحون مبالغ طائلة ومنهم من يتربح ملايين الدولارات سنويا، وأن هذا حق الدولة عليهم لتحصيل الضرائب منهم مثلهم مثل بقية الشركات وباعتبار أن هذا العمل هو تجارة الكترونية تفرض عليها ضرائب، مشيدا بهذا القرار الذي يضيف لخزانة الدولة والدخل القومي .

تابع غراب، أن التربح من صناعة المحتوى كاليوتيوبر والبلوجر وغيرهم يعتبر نوع من أنواع الاقتصاد غير الرسمي وأن فرض ضرائب عليهم يضيفهم إلى الاقتصاد الرسمي الشرعي، مثل غيرهم من المشاريع المرخصة، موضحا أن خلال الفترة الأخيرة ولأن اليوتيوب كان لا يفرض عليه ضرائب فلجأ بعض الفنانين والمشاهير باستخدامه لأنه ربح بدون ضرائب، موضحا أنه قد اجاء الوقت المناسب لتحصل الدولة على حقوقها منهم لزيادة الدخل القومي والمساهمة في النهوض بالخدمات العامة وغيرها، إضافة إلى أن القرار سيقضي على المحتوى السيئ و يقنن أوضاع صناع المحتوى وتقليل معدل الجريمة وتأثيره السلبي على المجتمع.

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