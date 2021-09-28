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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

صدى البلد

تعلمنا منذ الصغر في كتبنا أنه أحد أشهر معالم القاهرة السياحية ، إنه برج القاهرة الذي نراه كثيرا مرتبطا بشعارات العاصمة، ولكن ما حكاية ذلك المبنى الضخم الذي يتوسط جزيرة الزمالك بقلب العاصمة.

برج القاهرة أيقونة معمارية وسط الجزيرة.. صور

تاريخ البناء

بدأت قصة بناء برج القاهرة عام ١٩٥٦ حين أعطت الولايات المتحدة مبلغ ستة ملايين جنيه لمصر مدعية أنها منحة لدعم البنية التحتية المصرية، لكن لم يكن هذا هو الهدف الحقيقي فقد كانت ترغب أمريكا في التأثير على موقف مصر المؤيد للقضية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي. 
تم بناؤه بين عامي ١٩٥٦ و١٩٦١ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ، وتكلف بناؤه 6 ملايين جنيه مصري، وعن هذا يقول المؤرخ العسكري جمال حماد: "عندما تم بناء البرج كان له اسمان، فالأمريكان أطلقوا عليه «شوكة عبد الناصر»، أما المصريون فقد أطلقوا عليه اسم «وقف روزفلت».

إضاءة برج القاهرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. فيديو

مصر كانت في حاجة ماسة لتلك الأموال في ذلك الوقت، لكن عبد الناصر وقف كالأسد وقرر أن يبني بناء يظل علمًا بارزًا مع الزمن يعلم المصريين الكرامة حتى وإن كانوا في أشد الاحتياج.

زهرة اللوتس

صمم البرج المهندس نعوم شبيب على شكل زهرة اللوتس الفرعونية ، رمزًا لحضارة المصريين العريقة، ويصل ارتفاعه إلى 187 مترًا ، بحيث يكون أعلى من ارتفاع الهرم الأكبر بـ٤٣ مترًا وهو مكون من ١٦ طابقًا .

قاعدة ضخمة من الجرانيت الأسواني الذي كان يستخدم في المعابد الفرعونية القديمة تحمل هذا البنالء الضخم، وقد اشترك في بنائه ٥٠٠ عامل، ويكسو الجدار الداخلي الشكل الشبكي فيما يوجد على قمة البرج القاهرة مطعم سياحي دوار.

ويمكنك رؤية القاهرة من جميع الزوايا عندما تصعد للطابق الأخير ستجد صورة بانورامية كاملة للقاهرة، حيث تستطيع رؤية الأهرامات وأبي الهول ومبنى التليفزيون والنيل وقلعة صلاح الدين والأزهر، ما يعني إمكانية زيارة مصر كلها من أعلى برج القاهرة، فكما أنه يمكنك أن تنظر في النظارات المكبرة لتقترب من أي مكان في مصر.

بث الإذاعات

البرج خلال فترة الستينيات لم يكن معلمًا سياحيًا بارزًا وحسب، ولكن كان مركز رئيسي لبث الإذاعات التي انطلقت من القاهرة لتغطى قارتي أفريقيا وآسيا.

وفي عام ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٨ تم العمل على بعض الإصلاحات ببرج القاهرة تكلفت ١٥ مليون جنيه مصري، وبعد عامين افتتح للمرة الثانية عام ٢٠٠٨، بعد تزويده ببواعث للضوء تطلق ألوان الطيف السبع.

ولمعرفة المزيد حول برج القاهرة .. تابع الفيديو جراف التالي:

قصة بناء برج القاهرة برج القاهرة جمال عبد الناصر المهندس نعوم شبيب زهرة اللوتس الفرعونية مكون من ١٦ طابق ا

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