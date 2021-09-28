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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تجميل تكشف عن كريم مضمون 100% يزيد من نضارة البشرة

نضارة البشرة
نضارة البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن كريم بينكي يزيد من نضارة البشرة من خلال فيتامين سي، ويعمل على ترطيب البشرة من خلال زبدة الشيا، كما أن بينكي يعالج النمش والبقع وآثار حب الشباب.

 

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها ببرنامج “طبيب البلد” ، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يحتوي على مستخلص عرق السوس الذي يعتبر منبع التفتيح، ويحتوي على مكونات تمنع البشرة من الأكسدة مثل مستخلص الشاي الأخضر.

 

ولفتت إلى أن كريم بينكي الأنسب لعلاج مشاكل البشرة، خاصة البشرة الدهنية، لأنه يسحب الدهون الزائدة في البشرة، وبالتالي يقلل من ظهور الحبوب.

 

وتابعت إن كريم بينكي يصلح لكل أنواع البشرة، حتى لأصحاب البشرة الحساسة، ومن الممكن استخدامه لتفتيح الهالات السوداء بنسبة أمان عالية جدًا.

 

وأضافت "أبو السعود"،  كريم بينكي آمن تمامًا للاستخدام تحت العين، خاصة وأنه سريع الامتصاص، ومكوناته طبيعية بنسبة 100%، ولذلك لا يؤدي إلى أي آثار جانبية.

وتابعت أن كريم بينكي يمنع حدوث أي جفاف للبشرة، ويمنع من ظهور الحبوب، خاصة لأصحاب البشرة الدهنية، مشيرة إلى أن بينكي الأنسب لجميع أنواع البشرة، حتى لأصحاب البشرة الحساسة.

دينا أبو السعود كريم بينكي فيتامين سي حب الشباب الاكسدة الشاى الأخضر الدهون الزائدة

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