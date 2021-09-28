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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء المسرح.. محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير مقر بيوت الطلبة بـ الخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر بيوت الطلبة بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز و محمد منير مدير عام التضامن الإجتماعي والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجه بسرعة الإنتهاء من إنشاء المسرح والمسطحات الخضراء، وتجهيز وتأثيث الغرف والقاعات، لإستقبال طلاب القري و المناطق النائية مع بداية العام الدراسي الجديد.

محافظ الوادى الجديد يوجه بإنشاء وحدة غسيل كلى بمركز حسن حلمى لذوى الاحتياجات

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من ناحية أخري،كلف المحافظ بدراسة إنشاء وحدة غسيل كلوي ملحقة بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة لخدمة رواد المركز، وإعداد تقارير متابعة بالنتائج للحالات المرضية وذلك خلال تفقده لسير العمل بالمركز.

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