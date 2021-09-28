تريليون دولار.. بيان هام من الأمم المتحدة حول جائحة كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، الدول الغنية لتكثيف جهود حماية المواطنين المتضررين من جائحة فيروس كورونا في العالم، والأشخاص الذين يعانون من أثار الجائحة، بضخ مبالغ إضافية تصل إلى تريليون دولار.

ووفقا لصحيفة الجارديان، قال أنطونيو جوتيريش، إن "الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة واضحة في الوصول إلى اللقاحات، في ظل قدرة الدول الغنية على الاقتراض بنسب ميسرة لتمويل برامج الرعاية الاجتماعية، فيما تترك الدول الفقيرة لتمويل الديون بمعدلات فائدة عالية".

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، من أن العالم قد اقترب كثيرا من الدمار النووي.

وقال جوتيريش، في تغريدة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن البشرية باتت قريبة جدا من الإبادة النووية.

وأضاف: "هناك 14 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة في مختلف أنحاء العالم. والبشرية باتت قريبة بشكل غير مقبول من التدمير النووي".

وتابع الأمين العام: " لقد حان الوقت لتبديد سحابة الصراع النووي، وتدمير الأسلحة النووية في العالم، وفتح عهد جديد من الثقة والسلام".