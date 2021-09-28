الأهلي يهزم الغابة 7 صفر ودياً إستعداداً للحرس الوطني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً مهماً علي حساب الغابة بـ7 أهداف نظيفة في المواجهة الودية التي جرت بينهما مساء اليوم بملعب التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي.

وتحدث الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تفاصيل إصابة الثنائي حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبي الفريق.

وقال أبو عبلة إن حسين الشحات يعاني من إجهاد في العضلة الضامة بينما يعاني ياسر إبراهيم من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

وأكد أبو عبلة أن الثنائي سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد ٤٨ ساعة حيث يؤدي كل منهما برنامجا تأهيليا في الجيم على هامش المران الجماعي.



واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وشهد مران الأهلي اليوم حصول اللاعبين الدوليين على راحة سلبية من التدريبات الجماعية، بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، الذي حرص على منح الدوليين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، وكذلك اللاعبون المحترفون المنضمون إلى منتخبات بلادهم.

واكتفى الثنائي محمود كهربا وطاهر محمد طاهر بأداء جلسة تدريبات استشفائية في الجيم قبل انطلاق المران الجماعي للفريق بسبب الشكوى من إجهاد عضلي خفيف.

وأكد أبو عبلة أن كهربا وطاهر يعانيان من إجهاد عضلي خفيف وسوف يشاركان في التدريبات الجماعية للفريق غدًا بشكل طبيعي.