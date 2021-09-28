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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشرنوبي يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة حب

صدى البلد

هنأ الفنان محمد الشرنوبي زوجته راندا بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب محمد الشرنوبي: “كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب.. انزل يا جميل عالساحة عيد ميلاد الليلة مين ؟عيد ميلاد حبي أنا (عشان جرحي مش نافعه) كل سنة وانت طيبة ودايماً معايا يا حبيبتي”.

 


ونشبت أزمة مؤخرا بين محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، بعد قيام الأخيرة بحذف فيديو كليب أغنية محمد الشربوني الجديدة “ايه اللذاذة دي” بعد ساعات من طرحها على يوتيوب وتحذيره من احتمالية حذفها مثلما حدث من قبل مع أغنية قلبي ارتاح.

ونصح محمد الشرنوبي جمهوره ومتابعيه بتحميل أغنيته الجديدة "ايه اللذاذة دي" والاحتفاظ بها، قبل حذفها من موقع يوتيوب مثلما حدث مع أغنيته السابقة قلبي ارتاح التي غناها لزوجته راندا رياض في حفل زفافهما.

وأوضح محمد الشرنوبي، أن سياسة موقع يوتيوب تسمح لأي شخص بحظر الفيديوهات دون سند أو تأكيد، وفي حالة فوز صاحب الشكوى بحكم قضائي يحذف الفيديو تماما.

وقال محمد الشرنوبي إن فوزه بحكم قضائي ساعده في عودة أغنيته قلبي ارتاح على موقع يوتيوب مرة أخرى بعد حذف الأغنية .



 

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