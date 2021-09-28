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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دينا أبو السعود: كريم بينكي يساعد على التقشير بدون آثار جانبية

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي يقوم  بإعادة بناء الكولجين للبشرة مرة أخرى، ويزيد من النضارة، ويوحد لون البشرة، و يعالج التصبغات.

وأضافت دينا أبو السعود،  خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن كريم بينكي يساعد على التقشير بدون أي آثار جانبية، خاصة وأن جميع مكونات الكريم طبيعية، كما أن الكريم يعمل على إزالة الدهون الزائدة من البشرة، ويحافظ على المحتوى المائي للبشرة، لأنه يحتوي على زبدة الشية، وزبدة الكاكاو.

ولفتت إلى أن كريم بينكي مناسب جدًا لأصحاب البشرة الدهنية، خاصة وأن كثافة الكريم خفيفة وسريع الامتصاص، ومن الممكن استخدامه قبل وضع الميك آب.

وتابعت خبيرة التجميل، إن كريم بينكي يزيل آثار حبوب الشباب، والهالات السوداء التي تظهر تحت العين، مشيرة إلى أن كريم بينكي مناسب جدًا لأصحاب البشرة الدهنية، خاصة أنه يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر الذي يسحب تراكم الدهون الزائدة التي تؤدي إلى ظهور الحبوب.

وكشفت أن شركة ميرتي المنتجة لكريم بينكي قامت بإنتاج صابونة بينكي بعدة أنواع مثل صابونة بينكي بالطمي المغربي، وأخرى بجنين القمح، وصابونة بينكي بالتوت البري، مشيرة إلى أن صابونة بينكي بالفحم تعمل على إزالة السموم من البشرة، ومناسبة لجميع أنواع البشرة.

 

 

دينا أبو السعود خبيرة التجميل بينكي كريم بينكي ست الستات

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