شبهة الاتجار بالبشر..آبل تهدد فيسبوك بحظرها من متجرها

هددت شركة آبل بحظر وإزالة جميع منتجات شركة فيسبوك من متجر التطبيقات الخاص بها App Store ، بعد عدد من التحقيقات الصحفية التي أكدت وجود شبهة في الاتجار بالبشر على تطبيقات فيسبوك، بما فيها تطبيق انستجرام.

وبحسب تحقيق لشبكة بي بي سي فإنه قد تم الكشف عن سوق على الإنترنت لبيع وشراء عاملات المنازل بشكل غير قانوني، وعرضهن للبيع لأعلى سعر.





قالت شركة فيسبوك ردا على استغلال البشر "بعبارات لا لبس فيها"، كما أضافت أنها تكافح الاتجار بالبشر على منصتها لسنوات عديدة.

أكدت الشركة أنه "يبقى هدفنا منع أي شخص يسعى لاستغلال الآخرين عن طريق الاتجار بالبشر على منصتنا".

ومنذ أيام صرحت شركة فيسبوك، إنها أنفقت أكثر من 13 مليار دولار منذ عام 2016 على السلامة والأمن لجعل المنصة مكانا آمنا للمستخدمين، حيث جاءت هذه التصريحات من فيسبوك دفاعا عن نفسها بعد اتهامها من قبل صحيفة وول ستريت جورنال بتعريض مستخدميها للخطر.

وقامت صحيفة وول ستريت جورنال بنشر مجموعة من التحقيقات عن مدى تأثير موقع إنستجرام المملوك للشركة وتأثيره الضار نفسيا خاصة على الفتيات.

