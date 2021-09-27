جوجل تتهم الاتحاد الأوروبي بغض الطرف عن آبل وتستأنف ضد غرامة قياسية

استأنفت شركة جوجل الأمريكية، اليوم، ضد توقيع غرامة عليها تقدر ب 5 مليارات دولار، في عام 2018، كما اتهمت الاتحاد الأوروبي بغض الطرف عن ممارسات منافستها شركة آبل.



وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية فإن شركة جوجل قد استأنفت ضد قرار توقيع غرامة مالية عليها تعد الأكبر على الإطلاق في شركات التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، حيث اتهم حينها الاتحاد الأروبي الشركة بالضغط على صانعي الهواتف لاستخدام تطبيقاتها.



وجادل محامي شركة جوجل بقيام الاتحاد الأوربي بتجاهل شركة جوجل منافستها الرئيسية في ذلك الحكم، والتحيز لها دون إقرار أى غرامة عليها.



وغرمت المفوضية الأوروبية عملاق التكنولوجيا بعد أن اكتشفت أنها ضغطت بشكل غير عادل على صانعي الهواتف الذين يستخدمون نظام التشغيل أندرويد الخاص بهم لتثبيت تطبيقات جوجل الأخرى مسبقًا على أجهزتهم.



ورد محاميو جوجل على المحكمة في لوكسمبورج اليوم ، قائلين إن الاتحاد الأوروبي تجاهل تمامًا وجود أكبر منافس لها آبل في حكمهم وأن أندرويد هو في الواقع "قصة نجاح استثنائية لقوة المنافسة".



واتهمت المحكمة شركة جوجل بأنها تسيطر على أكثر من 95 % من السوق لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية المتاحة للترخيص" ، وإجبار مستخدمو الهواتف الذكية على الانضمام لتطبيقاتها المختلفة.



وقال ميريديث بيكفورد إن الرقم 95 % لا يشمل شركة آبل ، لأن نظام iOS الخاص بشركة أبل غير متاح بموجب ترخيص، مما يعني أن الهواتف التي تصنعها شركة آبل فقط هي التي يمكنها استخدامها.

وأكد على نظام أندرويد من جوجل مجاني للاستخدام لصانعي الهواتف ، ولكنه يأتي بشروط معينة مرفقة.



وكانت الغرامة البالغة 5 مليارات دولار هي الأكبر من بين ثلاث عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على جوجل خلال فترة تقاضي شديدة بين عامي 2017 و 2019 .

