عمرو الورداني يتحدث عن كيفية اختيار شريك حياتك ..فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء ، إن الأشخاص المقبلين علي الزواج اذا اختار شريك حياته بناء علي المظهر الخارجي فأن مثل هذه الأمور تتحول بعد الزواج الي عبئ مؤكدا ان هذه المشكلة تظهر لدي الفتيات اكثر من الرجال .

وأضاف عمرو الورداني خلال لقائه في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، أن الزواج لا يمكن التعامل معه بناء علي الصدفة لأنه أطول مرحلة عمرية في حياة الانسان لافتا الي ان الزواج يتوقف علي الاختيار والمعايير ، مشيرا الي ان الزواج امر مقدس .

وأوضح عمرو الورداني ، ان اختيار الأزواج لبعضهم البعض يجب ان يكون بناء علي مكونات الذات ، لافتا الي ان اختيار الرجل للمرآه له شروط وهي كذألك .



وتابع عمرو الورداني ، ان المرآه عند الزواج تختار وتختار مؤكدا ان الزواج يعتمد علي الاختيار والقبول .