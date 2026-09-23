برلماني: التوسع الزراعي وتعظيم الإنتاج المحلي ركيزة لتعزيز الأمن الغذائي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي يمثلان أحد المحاور الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي المصري، مشيراً إلى أهمية مواصلة جهود الدولة في زيادة المساحات المزروعة، بالتوازي مع الحفاظ على الأراضي الزراعية القائمة وحمايتها من التعديات والتآكل.

وأوضح زين الدين في تصريحات خاصة أن دعم مشروعات الاستصلاح الزراعي يجب أن يتزامن مع التوسع في استخدام أساليب الزراعة الحديثة، وتحسين إنتاجية الفدان، وترشيد استخدام الموارد المائية، مؤكداً أهمية التكامل بين التوسع الأفقي من خلال استصلاح أراضٍ جديدة، والتوسع الرأسي عبر زيادة إنتاجية الأراضي القائمة، إلى جانب تحسين جودة التقاوي وتطبيق نظم الري الحديثة والتكنولوجيا الزراعية.

وشدد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على أن زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية تمثل عاملاً مهماً في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وأسعار السلع الغذائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن الحفاظ على الرقعة الزراعية الحالية لا يقل أهمية عن استصلاح أراضٍ جديدة، مع استمرار التصدي للتعديات ومنع تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ أو استخدامات غير زراعية.

حماية الأراضي الزراعية

وأشار زين الدين إلى أن حماية الأراضي الزراعية وتنمية القطاع الزراعي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن والمجتمع، داعياً إلى مواصلة دعم مشروعات الاستصلاح والإنتاج الزراعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي القابلة للزراعة، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين، وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل، وتعزيز قدرة مصر على زيادة صادراتها الزراعية.