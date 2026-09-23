قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب تنفيذ النقاط العشرين لخطة غزة كاملة
أستاذ أمراض قلب يحذر من الإفراط في مشروبات الطاقة وتأثيرها على القلب
«لسه مقبضتش» .. أحمد المرغني يكشف أزمة مستحقات فريق الزمالك للسيدات : «الكرة قاسية وظالمة»
تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري بكأس عاصمة مصر
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن المواقف المصرية الرافضة للتهجير القسري
نبيل فهمي: لا بد من توفير الحماية اللازمة للأطفال في مناطق التوتر والنزاعات
جوهر نبيل يتحدّث عن الأهلي والخطيب .. ويكشف دور الرئاسة في حل أزمة أرض الزمالك
«على أي أساس؟» .. أحمد جلال يتساءل عن تعاقد الزمالك مع شركة لإدارة الكرة النسائية
زوجة سامي عبد الحليم: عنده قرحة فراش كبيرة ومحتاج دعوات الناس
أوكرانيا تحث روسيا في مجلس الأمن الدولي على قبول وقف إطلاق النار غير المشروط
بيان ناري من طرابزون سبور بسبب صلاح
«الخير جيّ من ناحية ليبيا».. سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التوسع الزراعي وتعظيم الإنتاج المحلي ركيزة لتعزيز الأمن الغذائي

التوسع الزراعي
التوسع الزراعي
محمد الشعراوي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي يمثلان أحد المحاور الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي المصري، مشيراً إلى أهمية مواصلة جهود الدولة في زيادة المساحات المزروعة، بالتوازي مع الحفاظ على الأراضي الزراعية القائمة وحمايتها من التعديات والتآكل.

وأوضح زين الدين في تصريحات خاصة أن دعم مشروعات الاستصلاح الزراعي يجب أن يتزامن مع التوسع في استخدام أساليب الزراعة الحديثة، وتحسين إنتاجية الفدان، وترشيد استخدام الموارد المائية، مؤكداً أهمية التكامل بين التوسع الأفقي من خلال استصلاح أراضٍ جديدة، والتوسع الرأسي عبر زيادة إنتاجية الأراضي القائمة، إلى جانب تحسين جودة التقاوي وتطبيق نظم الري الحديثة والتكنولوجيا الزراعية.

وشدد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على أن زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية تمثل عاملاً مهماً في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وأسعار السلع الغذائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن الحفاظ على الرقعة الزراعية الحالية لا يقل أهمية عن استصلاح أراضٍ جديدة، مع استمرار التصدي للتعديات ومنع تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ أو استخدامات غير زراعية.

 حماية الأراضي الزراعية

وأشار زين الدين إلى أن حماية الأراضي الزراعية وتنمية القطاع الزراعي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن والمجتمع، داعياً إلى مواصلة دعم مشروعات الاستصلاح والإنتاج الزراعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي القابلة للزراعة، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين، وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل، وتعزيز قدرة مصر على زيادة صادراتها الزراعية.

التوسع الزراعي محمد عبد الله زين الدين النواب مجلس النواب الرقعة الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

الذهب يتراجع عالمياً اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار

مفاجأة.. الدولار يضرب الذهب بقوة والأوقية تهبط إلى 4329 دولارا

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

ترشيحاتنا

ندوة

«دور المرأة في تعزيز ثقافة حماية البيئة والحفاظ على الموارد».. ندوة بإعلام دمياط

اورمان الشرقية

الكشف والعلاج مجانًا .. قافلة طبية تستهدف غير القادرين في 5 قرى بالشرقية .. صور

بيان مياه قنا

قطع المياه عن عدة مناطق بقنا لمدة 6 ساعات

بالصور

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

مرسيدس تلوح بإغلاق مصانع في ألمانيا.. ارتفاع التكلفة يضغط على الإنتاج

مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس

طريقة عمل كيك السينامون

طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..

كسر الزيرو.. أسعار رينو تاليانت موديل 2025 المستعملة في مصر

رينو تاليانت
رينو تاليانت
رينو تاليانت

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد