مقارنة بين فولكس فاجن باسات وبيجو 508 موديل 2021 | صور

تشهد السوق المصرية للسيارات منافسة شرسة بين سيارتين شهيرتين، هما فولكس فاجن الألمانية و بيجو الفرنسية، مع إصدارات “باسات” و" 508 " موديلات 2021، والتي نستعرضها من حيث المواصفات و الأسعار.

المحركات

زودت سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 1400 س سي مزود بشاحن توربيني، بقوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة ،في غضون 8.9 ثانية.

تتوافر السيارة بيجو 508 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يولد قوة قدرها 165 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، و عزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر عند 1400 دورة في الدقيقة، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

التجهيزات الداخلية

دعمت سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 بحساسات ركن خلفية، وفتحة سقف بانوراما، وخاصية تعديل المقاعد كهربائيًا مع تسخين المقاعد الأمامية، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من شاشة وسائط ، ومدخل USB، وكاميرا خلفية، وعدد 8 مكبرات صوتية.

تضم السيارة بيجو 508 موديل 2021 شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، مكابح يد كهربائية ، ومثبت ومحدد سرعة، كمبيوتر رحلات، شيفتات نقل يدوية في عجلة القيادة ، و شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة ، وعجلة قيادة مدمجة متعددة الاستخدامات ، و زجاج كهربائية أمامي وخلفي ، و عجلة قيادة متعددة المهام.

التجهيزات الخارجية

كما حصلت فولكس فاجن باسات موديل 2021 على نظام زر تشغيل و إيقاف المحرك، وإطارات رياضية بمقاس 17 بوصة، ومصابيح ضباب امامية وخلفية LED، وزجاج أمامي عازل للحرارة، مرايات كهربائية مدعومة بشريط ليد، ومسند يد، ومرآة خلفية بخاصية التعتيم.

مع مرآة داخلية ذاتية التعتيم بدون إطار و نظام إضاءة LED كامل أمامي وخلفي و جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، فتحة سقف كهربائية بانوراما و مقاعد من الجلد و كاميرا ركن خلفية ملونة 180 درجة، ومصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

عوامل الأمان

حصلت السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 على نظام التحكم في محدد السرعات، وفرامل يد كهربائية، وحساسات مطر، وأنظمة مساعدة صعود المنحدرات، والنظام الذكي لركن السيارة، ونظام ملاحي GPS.

وجاءت السيارة بيجو 508 موديل 2021 على العديد من وسائل الرفاهية و التحكم، إلى جانب أنظمة الحماية و الأمان مثل، منظومة الوسائد الهوائية، و فرامل ABS و EBD، و برنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، و مستشعرات الاصطفاف

أسعار باسات موديل 2021:

الفئة الأولى TRENDLINE PLUS بسعر 500 ألف جنيه.

الفئة الثانية COMFORTLINE بسعر600 ألف جنيه.

أسعار بيجو 508 موديل 2021:

الفئة الأولى ACTIVE بسعر 479 ألف جنيه.

الفئة الثانية ALLURE بسعر 519 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GT LINE بسعر 598 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR بسعر 604 ألف جنيه.