رئيس جامعة الزقازيق: إنشاء مستشفى الطوارئ بتكلفة 1.2 مليار جنيه

علق الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، على افتتاح فرع التأمين الصحي لاعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الزقازيق .



وقال عثمان شعلان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" فرع التأمين الصحي يخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ".

وتابع عثمان شعلان :" أكثر من 12 عيادة متخصصة في فرع التأمين الصحي وبه صيدلية لصرف جميع الأدوية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة ".

واكمل عثمان شعلان :" جاري العمل على انشاء مستشفى الطوارئ بتكلفة 1.2 مليار جنيه وتدخل الخدمة مع بداية العام المقبل ".

وافتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم "الثلاثاء"، عيادات للتأمين الصحي بالجامعة، بحضور أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوي العاملة بالشرقية، وذلك على هامش زيارة الوزير لمحافظة الشرقية لحضور المجلس الدوري لجامعة الزقازيق.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى للاهتمام بالمواطن المصري في جميع الجوانب لاسيما الرعاية الصحية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأشاد الوزير بالعيادات باعتبارها أول فرع للتأمين الصحي بالجامعات المصرية داخل الحرم الجامعي ، فضلا عن التنظيم الجيد وسرعة اعطاء الخدمة للمستفيدين.