عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة الزقازيق: إنشاء مستشفى الطوارئ بتكلفة 1.2 مليار جنيه

رعاية صحية - تعبيرية
رعاية صحية - تعبيرية

علق  الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، على افتتاح فرع التأمين الصحي لاعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الزقازيق .


وقال عثمان شعلان  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :"  فرع التأمين الصحي يخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ".

 

وتابع عثمان شعلان :"  أكثر من  12 عيادة متخصصة في فرع التأمين الصحي  وبه صيدلية لصرف جميع الأدوية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين  في الجامعة ".

 

واكمل عثمان شعلان :" جاري العمل على انشاء  مستشفى الطوارئ  بتكلفة 1.2 مليار جنيه  وتدخل الخدمة مع بداية العام المقبل ".

 

وافتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم "الثلاثاء"، عيادات للتأمين الصحي بالجامعة، بحضور أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوي العاملة بالشرقية، وذلك على هامش زيارة الوزير لمحافظة الشرقية لحضور المجلس الدوري لجامعة الزقازيق.

 

وأكد الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى للاهتمام بالمواطن المصري في جميع الجوانب لاسيما الرعاية الصحية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.

 

وأشاد الوزير بالعيادات باعتبارها أول فرع للتأمين الصحي بالجامعات المصرية داخل الحرم الجامعي ، فضلا عن التنظيم الجيد وسرعة اعطاء الخدمة للمستفيدين.

الزقازيق جامعة الزقازيق التأمين الصحي الطواريء اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

رسميا .. فورد تضخ 11.4 مليار دولار للاستثمار فى سياراتها الكهربائية

دعاء تيسير الزواج .. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

البرلمان في انتظار قانون الحكومة حول الإيجار القديم.. تفاصيل

بطريقة بشعة .. مقتل أم وهي تحمي أطفالها من هجمات كلب شرس

دوري أبطال أوروبا.. تقييم محمد صلاح بعد هدفيه في بورتو البرتغالي

مصطفى الفقي : أعداء جمال عبد الناصر كانوا يحترمونه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

الرواتب السنوية.. أزمة كبرى في الأهلي بسبب قفشة ومحمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ