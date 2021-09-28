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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرأة صانعة السلام.. حملة لطرق الأبواب لتوعية المرأة في الوادي الجديد

جانب من الحمله
جانب من الحمله

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، ورش فنية ولقاءات توعية تحت عنوان " المرأة صانعة السلام" ضمن حملة طرق الأبواب الذي ينفذها المجلس.

وقالت نادية عزمي ويصا، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بـ الوادي الجديد، إن الفرع بدأ في تنفيذ حملة طرق الأبواب بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، تحت شعار "المرأة المصرية صانعة السلام"، بهدف تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القرى، وتشمل الحملة تنظيم ورش تفاعلية للرسم والتلوين وإبداعات أطفال الوادي الجديد بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة تحت شعار مصر أرض المحبة والسلام.

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وقالت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بـ الوادي الجديد، إن الحملة بدأت يومها التفاعلي الأول بقرية بغداد في مركز باريس، وشارك في الورشة الفنية اطفال من التربية الفكرية والصم والأسوياء في ورشة فنية واحدة، وغدًا الأربعاء تستمر فعاليات الحملة بمركز بلاط.

وأشارت إلى أن الهدف هو تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية المجتمع، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية؛ باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالأمن والسلام، وترسيخ مشاركة المرأة وتعزيز دورها في الحفاظ علي أمن وسلامة الوطن والمشاركة المجتمعية في مجالات الحياة المختلفة، ودورها في غرس الولاء والانتماء الوطني في جميع افراد الاسرة، عن طريق حملات طرق الابواب وبرامج التوعية من لقاءات حوارية وندوات وورش عمل فنية للأطفال.

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الوادى الجديد المجلس القومى للمرأة حملة طرق الابواب لقاءات توعية المراة

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