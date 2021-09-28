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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الشرقية : 43 ألف حالة تعد على أراضى الرى منذ عام 2011

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن هناك عددا كبيرًا من التعديات على أراضي الري والزراعة وأملاك الدولة منذ 25 يناير عام 2011.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، أن العمل مستمر على إزالة التعديات، و تم تكثيفه بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة أعمال الإزالة.

وأشار إلى أنّ محافظة الشرقية سجّلت 43 ألف حالة تعدٍ على أراضي الري منذ 2011، بمساحة تصل إلى أربعة ملايين متر مربع.

أوضح المحافظ، أن التعديات تتنوع بين مبانٍ أو الاستحواذ على أراضٍ وزراعتها أو بناء أكشاك أو غرف صغيرة للإقامة فيها.

وتابع انه تمت إزالة 36 ألفًا و275 حالة بمساحة تصل إلى ثلاثة ملايين و33 متر مربع، بينما تتبقى 6812 حالة بمساحة 879 ألف متر مربع.

ممدوح غراب محافظ الشرقية 25 يناير ازالة تعديات حجم التعديات

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